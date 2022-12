Bajban Messiék, a botrányt vizsgálja a FIFA

Miközben Argentína már a keddi, horvátok elleni vb-elődöntőre készül, a nemzetközi szövetségnél még mindig a csapat pénteki, botrányos negyeddöntője a téma. A FIFA már hivatalból sem mehet el szó nélkül az Argentína-Hollandia meccs mellett. A találkozón 17 sárga és egy piros lap született, emellett tömegverekedés, lökdösődés tarkította a feszült meccset. A hollandok többször is hergelték ellenfelüket, argentin lapok szerint a kispadról végig Lionel Messit ócsárolták. A lefújás után az öltözőfolyosón is állt a bál.

A FIFA most a játékvezetői jegyzőkönyv alapján vizsgálódik, az ügyben mindkét ország szövetsége érintett. A szabályok szerint ha egy csapat egy meccsen 5-nél több sárga lapot kap, akkor mindenképpen eljárást kell indítani. A fegyelmi bizottság emellett természetesen külön kezeli az atrocitásokat is. A holland és az argentin szövetség is pénzbüntetésre számíthat, arról szó sincs, hogy az argentinokat esetleg kizárnák a tornáról. A dél-amerikai csapatból második sárga lapos eltiltás miatt Gonzalo Montiel és Marcos Acuna nem léphet pályára. A kiállított holland Denzel Dumfries is eltiltást kaphat, ez a következő FIFA-meccsen lép életbe.

Az szinte biztos, hogy a meccs spanyol bírója, Antonio Mateu Lahoz nem kap több szerepet a vébén.