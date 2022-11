Szalai Ádám visszatér: kiderült, hol folytatja a pályafutását

Szalai Ádám néhány hónapnyi svájci kitérő után visszatérhet a német futballba - értesült a Bild.

Szalai a válogatottságtól már elbúcsúzott, de klubszinten még nem akarja befejezni a karrierjét Fotó: Szabolcs László / Ripost

A megszakítás nélkül 12 évnyi Bundesliga-légióskodás után, idén februárban az FC Baselhez igazolt magyar csatárnak a jó kezdés után, ősszel meggyűlt a baja svájci klubja vezetőivel. Nyáron négy támadót igazoltak, a 34 éves Szalainak így megcsappantak a játékpercei. Sőt, a jövő nyárig szóló kontraktusa ellenére el akarták passzolni előbb Törökországba, majd miután ebből nem kért, szerződést akartak bontani vele.

A lap szerint mind előnyösebb feltételekkel bírták volna azonnali távozásra, de a játékos maradni és bizonyítani akart - ahogy tett azt már korábban is több kenyéradójánál (legutóbb Mainzban is előfordult vele, hogy botrányosan bántak vele, amiért felemelte a szavát a csapattársaiért, majd miután kénytelen volt az utcán edzeni, végül újra kulcsszereplővé vált). Bázelben is addig fajult a vita, hogy kitették a keretből, és polgári bíróság előtt harcolta ki, hogy visszatérhessen a csapata edzéseire.

Ez persze aligha oldott meg minden gondot, így Szalai Ádám jövője a közelgő téli átigazolási időszakban újra terítékre kerülhet.

Ádám teljesen fitt és alig várja, hogy újra megmutathassa a pályán a kvalitásait játékosként és vezéregyéniségként. Ahogy tette ezt legutóbb is éppen a német válogatott ellen

- emlékeztetett Szalai ügynöke, Oliver Fischer a szeptemberi, lipcsei német-magyar (0-1) Nemzetek Ligája-meccsre, amelyet a veterán center zseniális sarkazó gólja döntött el.

Szalai a következő, olaszok elleni hazai csoportrangadón csapatkapitányként, 86 pályára lépéssel és 26 góllal a háta mögött, megható körítés mellett vonult vissza a válogatottságtól. Azóta megszerezte ugyan az edzői papírokat, de egyelőre eszében sincs visszavonulni, még érez magában elég erőt ahhoz, hogy klubszinten tovább futballozzon - a legfrissebb német sajtóhírek szerint újra visszatérve Németországba.