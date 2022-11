Szívmelengető hírt kapott a Schumacher család, minden jóra fordul

Biztató nyilatkozatot tett Mick Schumacher jövőjével kapcsolatban Toto Wolff, a Mercedes F1-es csapatfőnöke. A Forma–1 hétszeres világbajnokának, Michael Schumachernek a 23 éves fiával két sikertelen év után nem hosszabbított szerződést a Haas istálló. Mégis minden jel arra mutat, hogy a kis Schumi maradhat a rangos autóverseny-sorozatban, igaz, egyelőre csak tesztpilótaként Lewis Hamilton és George Russell mögött.

Mick Schumacher erősebb csapatba kerülhet, igaz, nem a frontvonalba Fotó: AFP

Egyre biztosabb, hogy az F1-hez ragaszkodó Schumacher fiúnak egérutat biztosít apja egykori csapata.

– Mick olyasvalaki, aki mindig is közel állt a szívünkhöz, már csak Michael és az egész Schumacher család miatt is. A nagybátyja, Ralf sokáig nálunk versenyzett a DTM-ben (Német Túraautó-bajnokság – a szerző), az ő fia Mercedest vezetett a GT-osztályban, Mick pedig egy intelligens, jó modorú fiatalember. Az utánpótlás-sorozatokban nagyon eredményes volt, és hisszük, hogy gondoskodhatunk róla, ha úgy adódik – mondta Wolff sokat sejtetően.

Hivatalos megállapodás ugyan még nincs köztük, de a lapok szinte biztosra veszik, hogy a Mercedes segítő kezet nyújt a Schumacher család sarjának.

– Fontosnak érzem, hogy most, amikor Mick nehéz helyzetbe került, elmondjam, milyen nagyra becsüljük őt. Megérdemelne egy helyet a rajtrácson, és nem tesztpilótaként. De ha már átmenetileg hátralép egyet, abban mi szerepet játszhatunk. Egyszerűen jól illene hozzánk és lehetővé kell ezt tennünk, ha ő és a menedzsere, Sabine Kehm is így akarja – tette hozzá a Mercedes vezére.

Mick Schumacher az utóbbi években az apjához szintén ezer szállal kötődő Ferrari utánpótlás-akadémiájához tartozott, de nemrég elváltak az útjaik. Most így reagált az elhangzottakra:

– Mindenképpen nagyon hízelgő hallani, amit Toto mondott rólam. A Mercedes egy nagyszerű márka, hihetetlen, amit elért a Forma–1-ben. Van időm, hogy mérlegeljem a lehetőségeimet, köztük természetesen a Mercedest is. Annak idején apám is a Mercedeshez igazolt a Ferrari után, miért ne tehetném ezt én is? – tette fel a költői kérdést a Schumacher fiú.