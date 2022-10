Óriási sikkasztás, Ronaldo is benne van a botrányban

2020 márciusában a Juventus úgy próbálta meg csökkenteni a Covid által okozott károkat, hogy négy hónapon keresztül csökkentette játékosai fizetését, így kívánt javítani a számokon. Most azonban egy titkos dokumentumban mindent lelepleztek.

A La Gazzetta Dello Sport számolt be arról, hogy valójában titokban többen is megkapták a rendes bérüket, többek között Cristiano Ronaldo is 20 millió eurós összeget kapott a klubtól. A könyvelésben ezt azonban nem jelentették le, emiatt többek között az elnök Andrea Agnelli és az alelnök Pavel Nedved ellen is eljárás indult.