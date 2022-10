Óriási elismerést kaptak a magyar újságírók

A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség, az AIPS római, tisztújító kongresszusán – a legmagasabb szavazatszámmal, a lehetséges 102-ből 96 vokssal – alelnöknek választotta dr. Csisztu Zsuzsát, a Magyar Sportújságírók Szövetsége alelnökét, a Mandiner sportrovatának vezetőjét, a Sportrádió műsorvezetőjét. Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György ismét az AIPS Europe alelnöke lett – számolt be róla az MSÚSZ.

- Amikor öt éve bekapcsolódtunk az AIPS vezető testületeinek munkájába, kijelentettük, hogy a régi magyar sportújságírók nyomdokaiba kívánunk lépni, akik ott voltak a szervezet megalakulásánál 1924-ben, Párizsban, kongresszusokat rendeztek, vezető tisztségeket töltöttek be és néhány évig Budapesten székhelyet is biztosítottak az AIPS-nek. Azóta rendeztünk regionális, európai és világkongresszust, valamint AIPS Sportmédia-díjátadó gálát, továbbá elnyertük az alelnöki megbízatást a kontinentális és a globális szövetségben is – mondta Szöllősi György, aki 2015 óta vezeti az MSÚSZ-t, 2017-ben lett az AIPS Europe vezetőségének tagja, 2019-ben alelnöke.

- Nagyon nagy megtiszteltetésnek és a nemzetközi sportújságíró-világtól kapott hatalmas szakmai elismerésnek érzem, hogy az öt pályázó alelnökjelölt közül engem választott meg legtöbb szavazattal az AIPS globális közössége. Harminc év sportújságírói munkája nyugszik ebben a sikerben és nagyon örülök, hogy az AIPS alelnökeként a jövőben világszinten is az eddigihez hasonló energiával és elkötelezettséggel képviselhetem a hivatásunkat a nemzetközi közösségben, és segíthetem a legjobb tudásom szerint a magyar sportújságírás és a magyar sportdiplomácia ügyét a globális szintéren. Annak is örülök, hogy az eddigi egy helyett már két női alelnöke van az AIPS-nek és hogy a jövőben is segíthetem a nők elismertségét a szakmánkban – mondta percekkel a választás után dr. Csisztu Zsuzsa.