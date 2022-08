Óriási csalódás, egyedül maradt a Fradi

Idegenbeli győzelme ellenére is kiesett az Európai Konferencia Ligából a Mol Fehérvár focicsapata. A piros-kékek a kölni 2-1 után idehaza 3-0-ra kaptak ki a németektől, így nem jutottak be a sorozat csoportkörébe. Ezzel elszalasztotta a magyar foci a történelmi esélyt, hogy két csapatunk is főtáblás legyen egyszerre.

A Ferencváros készülhet a csoportkörre, a gárda a hazai 4-0-s siker után idegenben 1-0-ra kapott ki az ír Shamrocktól.