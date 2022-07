Könyörtelen szigor várja a Fradi-szurkolókat Pozsonyban

Tán egy rettegett angol huligánsereget sem várnák olyan szigorú biztonsági intézkedések Pozsonyban, ahogy az FTC szurkolóira készülnek a szlovák rendőrök. Nem „csak” az 1992-es botrány miatt, amikor a csuklyás hazai biztonságiak indokolatlanul brutálisan léptek föl, berontottak a vendégszektorba, és válogatás nélkül, botokkal ütötték-verték a magyarokat.

Pokoli visszavágóra készül a Fradi és a Slovan is Fotó: Havran Zoltán

A régi sérelmek miatt a BL-selejtező múlt heti, budapesti odavágóján is voltak kisebb rendbontások, egymás verbális gyalázásán túl is. Fradi-drukkerek előző éjszaka a főváros utcáin hajkurászták – hiába – az ellenfél fanatikusait, a meccs előtt egy férfi kővel megdobta a Slovan csapatbuszának ablakát (azóta már pénzbírságra és 150 óra közérdekű munkára ítélték), a vendégtáborból pedig rakétát lőttek az egyik VIP-páholyba.

Pozsonyban óriási erőket mozgósít a városi és állami rendőrség is, hogy megelőzzék az ellenségeskedés elfajulását. Holnap hajnalig a téglamezei Nemzeti Stadionban, sőt az egész városrészben tilos lesz alkoholt árulni és közterületen fogyasztani. Piás drukkereket érvényes belépőjegy és voucher birtokában sem engednek be a lelátóra. A vonattal és autókkal érkező 1200 fradistát a pályaudvartól különbuszokkal viszik a helyszínre, majd onnan vissza. A rendőrök útlezárásokkal és a közterületeket pásztázó kamerák tömegével készülnek a fogadásukra. A közelben lakókat még attól is óva intik, hogy ott parkoljanak az autóikkal.

A továbbjutó már biztosan főtáblás lesz valamelyik kupasorozatban. A BL-csoportkörhöz még két riválist kell legyűrnie (elsőként az azeri Qarabagot vagy a svájci FC Zürichet), de ha egyik körben sem jár sikerrel, akkor is bejut a Konferencia-ligába. A pozsonyi kieső az Európa-liga harmadik selejtezőkörében, az izraeli Makkabi Haifa vagy a görög Olimpiakosz ellen folytatja.

A Slovan-Ferencváros mérkőzést szerdán 20.30-kor játsszák (TV: M4 Sport)

28 éve nem sikerült hasonló bravúr

1994 őszén az orosz CSZKA Moszkva ellen, a Kupagyőztesek Európa-kupájának (KEK) első fordulójában sikerült legutóbb a Ferencváros labdarúgócsapatának vesztes odavágó (1-2) után továbbjutni. Akkor hazai pályán sikerült 2-1-es győzelemmel, tizenegyespárbaj után jött össze.