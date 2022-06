Angol-magyar, kitörhet a válogatott Puskás árnyékából

Több ponton kötődik a magyar futballhoz a Molineux-stadion, ahol Anglia kedden (20.45, tv: M4 Sport) Nemzetek Ligája-meccsen fogadja válogatottunkat. Puskás Ferenc és a Honvéd szereplése 1954-ben és 1993-ban is mérföldkövet jelentett itt. Utóbbit Bánfi János a legszebb emlékei közé sorolja. A nagy múltú wolverhamptoni Molineux-stadiont az újjáépítése után, 1993-ban a Honvéd elleni mérkőzéssel avatták föl.

Innen indult a BEK ötlete

A két csapat az 50-es években a világ legerősebb klubjai közé tartozott. A Wolves akkoriban sorra játszotta a hétközi barátságos mérkőzéseket. A Honvéd 1954-es legyőzése (3-2) nyomán a világ legjobbjaként, sőt világbajnokként kezdték emlegetni. Ez adta az ötletet a következő évben életre hívott Bajnokcsapatok Európa-kupájához (BEK), a mai Bajnokok Ligája elődjéhez.

Később a Molineux átépítése után, a hagyományok miatt újra a kispestieket hívták a felavatására.

Puskásék voltak a sztárok

– Nem csak azért emlékszem vissza szívesen arra az 1-1-es meccsre, mert a Honvéddal kapcsolatos szép emlékeim egyike. Mindig is nagyon büszke voltam arra, hogy ismerhettem Puskás Öcsi bácsit, aki kedvelt is engem. Ő akkor díszvendég volt Wolverhamptonban, és ő is volt a középpontban, persze Billy Wright és a többi hazai legenda mellett. Általuk kicsit belekóstolhattunk a hősidőkbe, a régi nagyok népszerűségébe – emlékezett vissza Bánfi János.

A 25-szörös magyar válogatott védőnek ráadásul a magánéletére is hatással volt a meccs.

– Azon az angliai túrán, éppen ott, Wolverhamptonban ismertem meg az első feleségemet, Michelle-t – árulta el.

Kihozzák a maximumot

A keddi angol-magyar meccstől Bánfi azt várja, hogy válogatottunk újra a tőle telhető maximumot nyújtsa erősebb riválisával szemben. Ez 1-0-s hazai győzelemre is elég volt Anglia ellen.

Le a kalappal Marco Rossi és a csapata előtt! De ahogy például az Albánia elleni vereséget, úgy az angolok legyőzését is a helyén kell kezelni.

Játékstílusban, taktikai érettségben, hozzáállásban a válogatott kihozza magából a maximumot, és ha akár egy erősebb ellenfél esélyt ad rá, akkor gyakran él a lehetőségeivel – mondta Bánfi János.

A csoport állása: 1. Olaszország 5 pont, 2. Magyarország 4, 3. Németország 3, 4. Anglia 2.