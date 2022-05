Sértődés áll a háttérben? Ezt tette Szoboszlai a fontos gólpassza után

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szoboszlai Dominikot annak ellenére is a posztja leggyengébb láncszemeként, lehetséges nyári távozóként kezelik a német sportsajtóban, hogy az RB Leipzig szervező középpályásai közül Dani Olmónál és Emil Forsbergnél is jobbak a mutatói. Legutóbb pár percre becserélve is bizonyított, de a reakciója szerint nem elégedett a helyzetével.

Szoboszlai hetek óta csak perceket kap az edzőjétől, pedig...Fotó: AFP

A 21 éves magyar futballista úgy ért el 44 meccsen 10 gólt és 9 gólpasszt a szezonban, hogy a decemberben kinevezett Domenico Tedescótól sokkal kevesebb játékpercet kap, mint elődétől. Az új edző legutóbb a hétvégi, bielefeldi bajnoki szezonzárón is csak a 86. percben küldte pályára Szoboszlait – majd miután Willi Orbán az ő mesteri beadásából fejelte be a negyedik helyet és tízmilliárdokat érő BL-részvételt jelentő egyenlítő gólt, játékosunk egykedvűen elfordult. Pedig közben a csapattársai az ellenkező irányba rohanva ünnepeltek.

Vajon ez Tedescónak szólhatott?

– Gyakran beszélünk, mindig jól edz, annak ellenére is, hogy nem kerül olyan sokszor a kezdőcsapatba, ahogy arra talán számítana

– dicsérte ugyan az olasz-német tréner pár hete „Szobót” az edzésmunkájáért, a profi hozzáállásáért és a jó beszállásaiért, de a helyzet nem sokat változott: a német Bundesligában csak 6-szor számított rá kezdőként és 12-szer csereként, az Európa-ligában pedig 1 a 4-hez volt az arány.

Szoboszlai Dominik idei mérlege a klubjában: 44 tétmeccs (átlag: 47 játékperc) 10 gól 9 gólpassz.

Csinálom a dolgom, nap mint nap azért küzdök, hogy a lehető legtöbbet játszhassak, és olyankor gólokkal és gólpasszokkal segítsem a csapatot

– nyilatkozta nemrég Dominik, aki a Hoffenheim (3-0) és a Leverkusen (1-0) elleni győzelmek során hiába bizonyított egy-egy góllal és előbbin egy gólpasszal is, újra kikerült a kezdőből és az utolsó négy bajnokin összesen 44 percet tölthetett a pályán.

Valahol érthető, ha a csupa szív játékos most fölkapta a vizet az újabb, mindössze pár perces bevetésén – amivel mégis sikerült élnie, döntő szerepet vállalva az oly fontos pontmentésben. Ezek után nagy kérdés, hogy a szezonból még hátralévő holnapi Német Kupa-döntőn, a Freiburg ellen is csak jolly jokerként számít-e Szoboszlaira. Egy biztos: a magyar focista korábbi olasz, angol, spanyol kérői figyelhetik a fejleményeket, és hogy a 60 millió eurós (23 milliárd forint) kivásárlási áránál olcsóbban is eladnák-e a lipcseiek.