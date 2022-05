Nagy bejelentést tett az olimpiai bajnok magyar pólós: itt a vége

Előrelépésként értékelte a Budapesti Honvéd SE idei bajnoki szereplését a csapat olimpiai bajnok vízilabdázója, Hosnyánszky Norbert. „A vezetőség felől nem volt elvárás, magunk felől viszont igen, hiszen a tavalyi 6. helyezés és az elhullajtott pontok miatt volt egy kis hiányérzet bennünk. Az, hogy megvan a jogunk a nemzetközi kupaindulásra, nagy lépés a szakosztály fejlődésében" – mondta az ob I idei 5. helyezettjének pólósa a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában.

"Egy bizonyos kor után már nem könnyű a motivációt megtalálni. De mivel fiatal srácokkal játszom együtt, nem tehetem és nem is tudom megtenni azt, hogy nem akarom annyira a sikert, mint ők. A motivációt az ő szemükből is merítem" – mondta a 38 éves sportoló, aki Szivós Márton edzői munkáját is értékelte.

„Óriási szerepe van a sikerben. Teljesen fanatikus, azt gondolom, itt kezdődik a jó edző" - fogalmazott a csapatkapitány, aki a neki járó engedményekről is beszélt. „Már nehezen bírom a kétórás vízi edzéseket, de összeszorítom a fogamat. Van, amikor van némi engedmény felém, de lehetne több is" – üzent viccesen a korábbi játékostársnak Hosnyánszky.

A pekingi olimpián arany-, míg a tokiói játékokon bronzérmes pólóst a további terveiről is kérdezte Szedmák Zita műsorvezető.

Egy évet fogok még játszani– válaszolta Hosnyánszky, akinek célja, hogy a következő szezonban nyújtott teljesítmény is előrelépés legyen az ideihez képest. A játékos ott lesz a nyári vizes vb-n is, ám ezúttal már csak szurkolóként, hiszen a tokiói olimpia után visszavonult a válogatottságtól. A tornát bizakodva várja, szerinte a magyar nemzeti csapat esélyes a végső győzelemre.