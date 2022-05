Rossz hírt kapott Marco Rossi, egyik legértékesebb játékosáról kell lemondania

Akár egy év alatt is nagyot tud fordulni a világ, erre az angol másodosztályban szereplő Barnsley csapata megfelelő példa. A 2020/21-es idényben egy nagy szezonhajrá után 78 ponttal az ötödik helyen zárt a tabellán, ami rájátszást is ért. Idén csupán 30 pontot gyűjtött össze a gárda – 45 forduló után 47 ponttal szerzett kevesebb pontot a Barnsley tavalyhoz képest – ki is pottyantak az osztályból. Jövőre már csak a harmadik vonalban vitézkedhetnek, küzdhetnek a visszajutásért.

A Barnsley futballistája, Callum Styles márciusban a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, nehéz helyzetbe került, ugyanis Marco Rossi szövetségi kapitány korábban kijelentette, alsóbb osztályból nem hív be a keretébe játékost, nyújtson bármilyen jó teljesítményt. Jelen állás szerint, ha Styles marad a csapatánál, nagy valószínűséggel nem fogja tovább gyarapítani a magyar címeres mezben lejátszott találkozói számát.

A legfrissebb hírek szerint azonban, a 22 éves játékos nem tart a League One-ba klubjával. A Barnsley a télen még elutasította az amerikai New York Red Bulls 1,8 millió eurós ajánlatát (670 millió forint), de a szélsőnek Skóciából is van egy kérője, a Celtic radarján már több hónapja rajta van Callum Styles. Amióta a skót válogatott Kieran Tierney 2019 augusztusában 27 millió euróért (10 milliárd forint) az Arsenalba igazolt a Celticből, azóta a klub balhátvédproblémákkal küzd, a gondot Callum Styles megszerzése megoldhatná.

Olcsóbban is elvihető

A Celtic az elmúlt években sorozatban kilencszer nyert skót bajnokságot, tavaly azonban a Glasgow Rangers elorozta előle az aranyérmet. Idén úgy fest visszaáll a rend, három fordulóval a pontvadászat befejezése előtt hatpontos a Celtic előnye. Styles szerződése 2023. június 30-án jár le a Barnsleynél. A csapat a kiesése miatt elképzelhető, hogy a piaci ára – 3 millió euró (1,1 milliárd forint) – alatt is megvehető Callum Styles.