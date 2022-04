Kemény Dénes: Mindenkinek el kell mennie szavazni!

"A szavazati jogunk a demokrácia lényege: harminchat évet éltem az átkosban, ahol nem mondtam volna ki, amit most igen: alkotmányos jogunk, hogy kifejtsük a véleményünket - mondta Kemény Dénes, a vízilabda-válogatott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya a Mandinernek:. Ezt tanácsolom azoknak is, akik esetleg azon az állásponton vannak, hogy az ő jelöltjüknek a nullához konvergáló esélye van arra, hogy bejusson a parlamentbe. Hiszen akit izgat Magyarország jövője, az jobban is tud aludni azok után, hogy élt az alkotmányos jogával, és elment szavazni. Mindig csodálkozom azon, amikor azt mondják: a 60-65 százalékos részvételi arány milyen magas – az én olvasatomban a 99 százalékos is alacsony! Ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni: mindenkinek el kell mennie szavazni. Különösen boldoggá tesz, hogy immár harminckettedik éve megadatik, hogy ténylegesen számít a véleményünk, és a választás befolyásolja az életünket az elkövetkező négy évre."