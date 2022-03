Csókkal ünnepeltek a szerelmes vívók

Anna és Dávid már évek óta egy párt alkot, szerelmük is segíti a pályafutásukat, árulta el lapunknak az olimpiai bajnok Szász Emese, aki végigizgulta Anna döntő asszóját is. Sokat nem beszélgethettek, hiszen Annáékat elrabolták mellőle, de azért jutott pár perc arra, hogy megdicsérje és néhány tanácsot adjon a tatai vívónak.

– Emese egész nap támogatott, a döntő után is megdicsért – nyilatkozta Anna. – Gratulált és arra kért, vívjak úgy, ahogy szeretek. Megfogadom a tanácsát, hiszen célom, hogy a kontinens-viadalon és a világbajnokságon is érmet nyerjek.

Dávid és Anna egy szerelmes pillanatát elkapták a fotósok. A két boldog vívó kupáikkal a kezükben, éppen egy hatalmas csókkal ünneplik sikerüket.

– Jaj, az nem a fotósoknak szólt – mondta nevetve Dávid. – Hirtelen felindulásból elkövetett csók csattant el. Egyébként, nincs semmi különös abban, hogy örültünk egymás sikerének, hiszen már három hosszú éve együtt vagyunk.

Anna Tatán vív, Dávid Budapesten a Vasasban tréningezik. A távolság cseppet sem zavarja a szerelmeseket.

– Ha tehetjük, akkor a hétvégéket mindig együtt töltjük. Egyébként is, Anna sokat jár fel Pestre, a válogatott edzésein is láthatjuk egymást. Jól vagyunk, tudjuk, hogy van a másik, érezzük a szeretetet.

A Grand-Prix alatt is ott voltak egymás mögött, ugyanis felváltva vívtak a nők és a férfik. Dávid elmondta, nagyon jó érzés volt újra közönség előtt versenyezni, hiszen így a barátok, a rokonok, a család is szurkolhatott a lelátón neki és Annának is.

– Hosszú nap volt, kevés pihenővel – összegzett Nagy Dávid. – Ha Anna vívott, én álltam ott a pást közelében, ha én asszóztam, akkor Anna drukkolt mögöttem. Tudtam, hogy ott van valahol a közelemben, és komolyan mondom, éreztem, hogy velem van. Remélem ugyanezt érezte ő is, amikor érte szorítottam.

Anna és Dávid életük első dobogós helyezését érték el világversenyen.

Nem tudom, melyikünk ezüstjének örültem jobban. Talán én Annáénak, ő pedig az enyémnek. Mindenesetre, jó, hogy együtt sikerült, és remélem, hogy a világkupákon, az Európa-bajnokságon vagy éppen a világbajnokságon már aranyérmet nyerjen valamelyikünk. Vagy, mind a ketten.