Vári Attila: Az elmúlt tíz év fontos lehetőséget adott a sportnak

Honnan jött az ötlet, hogy bejelentkezünk a vizes vb rendezés jogáért?

Nagyon sok sportoló és sportvezető keresett meg bennünket. Sok külföldi játszik a magyar bajnokságban, és érthetően náluk is nagy volt az elégedetlenség, miután bejelentették, hogy elhalasszák a fukuokai vb-t. Az éves versenynaptárban felkészülési tervek, és minden más vált egy pillanat alatt hamuvá. És akkor összedugtuk a fejünket Wladár Sándorral és arra jutottunk, még jó is, ha mi rendezzük meg a vb-t, hiszen ez nagyon jó felkészülés lesz a 2024 párizsi olimpiára. Az újabb itteni vizes vb, június 18 és július 3 között a turizmus és a gazdaság élénkítésére is hatással lesz.

Külföldön milyen visszhangra talált a döntés?

A vállunkat veregették, és mi is boldogok voltunk. Maga a tény, hogy mi rendezzük meg vb-t sok országban örömet jelentett. Nagy meló vár ránk az előttünk álló négy hónap során, de meg fogjuk csinálni.

Hogy állunk a létesítményekkel?

Minden készen áll. Vízilabdában négy helyszínen rendezzük meg a vb-t. Sopron, Debrecen, a budapesti Hajós Alfréd uszoda, és Szeged lesznek a helyszínek. Igyekeztünk olyan városokat választani, ahol a vízilabdának hagyományai vannak, és ahol a sportszerető emberek már sokszor bizonyították a pólóhoz kötődő viszonyukat.

Mit vár a magyar női és férfi válogatottól. Mivel lenne elégedett?

Az elvárás mindkét csapattól a négy közé kerülés, de az én célkitűzésem természetesen a legfényesebb érem megszerzése.

Hamarosan országjáró körútra indul a Hajrá, Magyarok kiadvány részeként...

A 2010 előtti időszakhoz képest jelentősen megváltoztak a sportban korábban tapasztalt nehéz és méltatlan körülmények. A magyar történelem legnagyobb, nem értelmetlen, hanem hiánypótló sportfejlesztésén vagyunk túl. Hosszú lenne felsorolni, mennyi lehetőség nyílt meg a sportban, ezért valóban, újra elkezdjük az országjárást, amelynek keretében a különböző városokban el kell mondanunk az embereknek, hogy mi történik. Az elmúlt tíz év fontos lehetőséget adott a sportnak, közös felelősség, hogy ezt tovább folytassuk, mert az a célunk, hogy egészséges gyermekeket neveljünk, márpedig ez egy hosszú folyamat.