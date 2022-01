Kitilthatják mindenhonnan, egész évben folytatódhat az oltatlan Djokovics pokoljárása

Másfél hétig tartó huzavona végén, Novak Djokovicsot szégyenszemre hazatoloncolták Belgrádba az ausztrál nyílt teniszbajnokság rajtja előtt. Az oltatlan szerb világelsőt most az fenyegeti, hogy az év hátralévő három Grand Slam-viadaláról is lemarad, így Rafael Nadal elléphet mellőle az eddig 20-20 nagy trófeát gyűjtő klasszisok különversenyében.

Djokovics a rajongóit és az újságírókat is kicselezte a belgrádi hazaérkezése utánFotó: AFP

Ha az egyéni Grand Slam-győzelmek számából határozzuk meg minden idők legjobb férfi teniszezőjét, jelenleg Djokovics, Roger Federer és Nadal 20-20 elsőséggel fej, fej mellett áll. A szerb világelső az ausztrál vízuma körüli kínos hercehurca miatt elesett attól, hogy pályafutása 10. melbourne-i sikerével maga mögött hagyja a vetélytársait. Federer térdműtétje után lábadozik még ki tudja, meddig, a nagy hármas egyetlen versenyben lévő tagja, Nadal pedig szintén hosszú kihagyás után tért vissza, de neki nem ez a kedvenc borítása (csak egyszer nyert, még 2009-ben). Hosszú távon mégis a spanyol esélyei a legjobbak, miután Djokovics könnyen lemaradhat az év hátralévő másik három nagy tornájáról is.

A szerb lapokban előzetesen beharangozott állami fogadás helyett csak pár tucatnyi médiamunkás és rajongó várta az Ausztráliából másfél hetes huzavona után hazatoloncolt Novak Djokovicsot. Az oltatlan teniszsztár szóba sem állt velük, kicsempészték őt egy új építésű belgrádi társaház legfelső emeletét elfoglaló luxuslakásába.

– Találkozunk Párizsban – reagált fia csúfos hazatoloncolására a teniszező apja, Szrdjan Djokovics.

Csakhogy a következő viadal, a Roland Garros kapcsán a francia sportminiszter, Roxana Maracineanu azóta már bejelentette, hogy a május végén kezdődő párizsi versenyen kizárólag koronavírus ellen beoltott játékosok (és nézők) vehetnek részt. Kivételt pedig senkivel sem tesznek.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Jelen állás szerint hasonló a helyzet a szezon utolsó, augusztus végén startoló Grand Slam-tornájával is New Yorkban; ha csak addig nem enyhülnek a szabályok, Djokovics be sem utazhat a US Open helyszínére. Most egyedül a június-júliusban rendezendő Wimbledon tűnik reális célnak az oltásellenes világsztárnak, Londonba ugyanis 10 napos karantén és negatív PCR-tesztek árán beutazhat. Ugyanakkor a jelek – többek között Boris Johnson kormányfő nyilatkozatai – arra utalnak, hogy a brit fővárosban szigorítások várhatóak a közeljövőben.

A Reuters szerint Djokovics – ha csak be nem oltja magát – a többi, kisebb-nagyobb tenisztornáról is lemaradhat, hiszen egyre több ország szabja meg a beutazás feltételeként a vakcina beadatását.