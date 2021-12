Nevetséges okkal fúrja edzőjét Messi

Messi elképesztő módon amiatt is kritizálja Pochettinót, hogy az Aranylabda díjátadó estéjén megengedte neki és csapattársainak, hogy bulizzanak, miközben két nap múlva bajnoki mérkőzés várt a gárdára. A klasszis táborában azért is negatív a szakember megítélése, mert az együttes gyenge teljesítménye ellenére rendszeresen védi a játékosokat, és kerüli velük a konfliktust az edzéseken is. Az edzővel szemben visszatérő kritika egyébként, hogy megkérdőjelezhető viselkedésük ellenére nem kéri számon a focitáit.