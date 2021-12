Dárdai Pál visszatér Magyarországra? Ezeknél a csapatoknál jöhet szóba a neve

Régóta inogott a kispad Dárdai Pál alatt a Hertha Berlin felnőttcsapatánál, menesztése után egyelőre nem tisztázott, lesz-e feladata a klub utánpótlásában. Ugyanakkor a magyar szurkolók azonnal lecsapnának rá, elsősorban a válogatottnál, vagy az élvonalban is el tudnák őt képzelni. A Bors információja szerint a tréner havi fizetése 80 ezer euró (29 millió forint) volt Berlinben. Ennél nem sokkal kevesebbért is alkalmaztak már edzőt az NB I-ben, a Ferencváros és a Mol Fehérvárnál sem ritka a havi 20 milliós fizetés. Ők akár alkalmazhatnák is Dárdait.