Ilyenek most a lézeres szemműtét árak (x)

Önnek mennyit ér meg a segédeszköz nélküli éleslátás?

Az éleslátást az tudja igazán értékelni, akinek szemüveget, vagy kontaktlencsét kell viselnie már ahhoz is, hogy felismerje magát a tükörben. Ha valakinek annyira rossz a szeme, hogy dolgozni és sportolni sem tud szemüveg vagy kontaktlencse nélkül, bizonyosan elgondolkodik rajta néha, hogy tényleg így akar-e élni élete végéig?

A szemüvegesek többsége valószínűleg egyáltalán nem akar(t) szemüvegessé válni. A kontaktlencse sokaknak kényelmes alternatíva, de egyfelől macerás, másrészről jó néhány ember nem tudja viselni. Vírusok idején pláne jobb kerülni, hogy bárki a szemével babráljon. Pedig kontaktlencse viselés esetén simán előfordulhat, hogy sport vagy utazás közben kell megigazítani a félrecsúszott lencsét! Ha ilyen helyzet áll elő, mindenképp mosson előtte kezet.

Rövid netes kutakodást követően rátalálhat a tartós látásjavító megoldásra, amivel gyorsan és fájdalommentesen tehet szert segédeszközök nélküli éleslátásra. Nem csak a megbízható technológiáról szerezhet információkat a weben, de számtalan véleményt is olvashat lézeres szemműtétekről.

A szemüveg drágább lehet, mint a lézeres szemműtét

A lézeres szemműtétek első hallásra valóban sokba kerülnek az átlag magyar pénztárcával rendelkezők számára. De gondolja csak végig, mennyit költött az utóbbi 2-3 évben szemüvegre vagy kontaktlencsére.

Ha csak pár évente cseréli le a szemüveget, és alkalmanként mindössze 40-50 000 forintot költ rá, azaz a legolcsóbb akciók keretek közül választ és nem volt szüksége különleges lencsékre, tíz év alatt akkor is elkölt 150-200 000 forintot szemüvegre, tokra, pótszemüvegre, esetleg dioptriás napszemüvegre.

A kontaktlencse ennél még sokkal drágább: havonta 8 000 és 12 000 forint között költhet csak a lencsékre. Ehhez jön még a tároló folyadék, a pótszemüveg, a műkönny és így 2 év alatt alsó hangon is 200 000 forintot költ el, de akár a 300 000 forintot is megközelítheti az összeg.

Ha valaki most harminc éves, és tíz éves kora óta visel szemüveget, később pedig kontaktlencsét is elkezdett hordani, akkor egy hozzávetőleges számolással biztos, hogy bőven millió forint felett költött már a jó látásra. Ehhez viszonyítva már nem is olyan drága a lézeres szemműtét, amit szintén lehet havonta, kamatmentes részletre fizetni, így nem egy összegben jelent megterhelést a családi kasszának. Ha egészségpénztári megtakarítást használunk fizetésnél, akkor pedig a beavatkozás árának 20%-át visszakaphatjuk.

Lehet, hogy Önnek is megéri elgondolkodni?

A lézeres szemműtétet hosszú távú megoldás

A lézeres beavatkozás egyik legfőbb előnye, hogy hosszú távra szól. Ha egyéb szembetegség nem okoz problémát, akkor távolra nem lesz szüksége többé szemüvegre, olvasó szemüvegre is csak 40-45 éves kor után, az időskori szemromlás megjelenésével.

Gondolja meg, milyen érzés lehet úgy felkelni a kezelés után, hogy tisztán lát mindent! Nincs több matatás hajnalban a kontaktlencsékkel, nincs több „jaj, elfelejtettem megrendelni a havi lencséimet”, „hova tettem le a szemüvegem” és „bocsássatok meg, inkább kihagyom a szaunát/úszást” eset, sőt a maszk és a párás szemüveg kombináció is a múlt kényelmetlen emléke lesz csupán!

Végre szabadon lehet sportolni, szórakozni, kirándulni, megveheti azt a divatos napszemüveget, amibe a dioptriás lencsét nem lehetett belecsiszolni, és ha hideg időben megy vásárolni vagy tömegközlekedni, nincs több lencsetörölgetés.

Mennyibe kerül az éleslátás szemműtéttel?

A lézeres szemműtét ára elsősorban a beavatkozás típusától függ. A Budai Szemészet lézeres szemműtét árai alapján jelenleg a Magyarországon (és világszerte) elérhető modern és biztonságos kezelések közül a négy legnépszerűbb típus áll rendelkezésre a látásjavító klinikán.

Ha valaki ráér 3-7 napot lábadozni, és nem akar szó szerint azonnali eredményt, akkor az olcsóbb PRK 7D és Zero-Touch 7D kezelések egyike is megfelelő lehet. A PRK kb. annyiba kerül két szem esetében, mint 2-3 évnyi kontaktlencse.

Az OptiLASIK 7D kezelést akkor érdemes megfontolni, ha a magasabb árért cserébe sokkal gyorsabb, néhány napos gyógyulást szeretne. A beavatkozást követő egy-két napon belül már kiválóan fog látni!

Az, hogy a Z FEMTO 7D a legdrágább beavatkozás, viszonyítás kérdése. Mennyit ér meg Önnek, hogy szó szerint pár perc alatt tökéletesen élesen lásson? Mennyire fontos, hogy a lehető legbiztonságosabb, mindössze 2-3 órás regenerálódást igénylő beavatkozást választhassa? Hogy akár már 4 órával a műtét után vezethessen és másnap már dolgozhasson? Ha ezek lényeges szempontok, akkor mindenképp ezt a modern, két lézeres FEMTO kezelést ajánljuk.

Mennyit ér meg önnek a szemüvegmentes élet?

Ahogy egyre biztonságosabbá váltak a lézeres szemműtétek és egyre gyorsabb gyógyulási idővel kecsegtettek, úgy szánták rá magukat egyre többen a beavatkozásokra, és így egy életre elbúcsúztak a szemüvegtől, kontaktlencsétől.







Járai Márk © www.budaiszemeszet.hu

Sztarenki Dóra színésznő, Járai Márk a Halott Pénz énekese, vagy Bernek Péter rövid pályás világ- és Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok magyar úszó mind úgy döntöttek az életük egy pontján, hogy elegük van a szemüveg és a kontaktlencse okozta állandó küszködésből, és a pár perces lézeres szemműtétet választották a Budai Szemészeti Központban.

Ön miért várna tovább?