Nyári munka a Lidlnél: 150 új pozíció a Balatonnál és a Velencei-tónál

A nyári időszak nemcsak a turisták, hanem a Lidl számára is kiemelt jelentőségű. A Balaton és a Velencei-tó környékén található üzletekben a melegebb hónapokban jelentősen megnő a vásárlók száma, ezért az áruházlánc április 1. és augusztus 31. között idényjellegű álláslehetőségeket hirdet, hogy továbbra is magas színvonalú kiszolgálást biztosíthasson.

Nyáron a kínálat is kibővül: a megszokott minőségi termékek mellett megjelennek a szezon kedvencei is – grillezéshez szükséges hozzávalók, hűsítő jégkérmek, üdítők, sörök, borok és strandkellékek kerülnek a polcokra –, vagyis minden, ami a gondtalan pihenéshez szükséges.

Forrás: Lidl

Kiemelkedő bérezés és vonzó juttatási csomag

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője elmondta:

„Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a nyári időszakra új munkahelyeket teremtünk a megnövekedett forgalomhoz igazodva. Szezonális munkatársainknak teljes munkaidő esetén bruttó 636 000 forintos havi fizetést biztosítunk a pótlékokkal és a Lidl kártyával kiegészítve. Emellett a munkába járás költségeit a törvényi előírásokon felüli mértékben térítjük: tömegközlekedés esetén 100%-ban, saját gépjármű használata esetén pedig 40 Ft/km támogatást nyújtunk. Munkatársaink részt vehetnek a Lidl egészségprogramjában is, amely többek között szűrővizsgálatra felhasználható extra szabadnapot is tartalmaz. Egyes áruházaink szállást is biztosítanak a nyári hónapokban.”

Forrás: Lidl

Diákoknak és nyárimádóknak is ideális választás

A szezonális állások kiváló lehetőséget kínálnak mindazok számára, akik a nyarat a vízpart közelében szeretnék tölteni, miközben pénzt is keresnek. A pozíciók kiváló lehetőséget nyújtanak az egyetemisták és főiskolások számára, de bárki jelentkezhet, aki rugalmas, időszakos munkát keres. A munkavégzés teljes vagy részmunkaidőben is lehetséges, a jelentkezők pedig szabadon megválaszthatják, milyen időtartamra vállalják az állást – így könnyedén igazíthatják azt nyári programjaikhoz, tanulmányaikhoz.

Jelentkezzen időben – a helyek gyorsan betelnek!