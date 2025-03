Lidl Plus kuponakció a hétvégén

A Lidl Magyarország most hétvégén különleges kuponakcióval kedvez a tapasztalt és a még kezdő barkácsolók, kertészek számára. A diszkontlánc ugyanis a Lidl Plus applikációval március 29-30-án minden PARKSIDE termékre 20 százalék kedvezményt ad, így a barkácsolás, kertészkedés szerelmesei most még gazdaságosabban juthatnak hozzá a minőségi eszközökhöz.

Az otthoni barkácsolás nem csupán egy hobbi, hanem egy életstílus is, amely számos előnyt kínál: jelentős költségmegtakarítást érhetünk el vele, segíti a kikapcsolódást, közös program lehet a nagyobb gyerekekkel, valamint a kreativitásnak és önkifejezésnek is remek eszköze lehet. Mindemellett a termékek javítása, újrahasznosítása egy fenntarthatóbb életmódot is képvisel. Magyarországon a barkácsolás különösen nagy népszerűségnek örvend, hiszen a magyar emberek híresek a találékonyságukról és a kézügyességükről. A Lidl PARKSIDE termékei kiváló „társként” szolgálnak azoknak, akiknek szakmájukhoz nélkülözhetetlenek a barkácstermékek és azoknak is, akiknek hobbijuk az ezermesterkedés, hiszen a termékcsalád minden darabja magas minőséget és vonzó dizájnt képvisel, ráadásul a diszkontlánctól megszokott, kiváló ár-érték arányban. A márka kifejezetten azokat célozza meg, akik szeretnek saját maguk barkácsolni, építeni, kertészkedni – vagy egyszerűen csak kiélni a kreativitásukat.

A Lidl most hétvégén minden – profi vagy még leendő – ezermesternek kedveskedik. A Lidl Plus felhasználók ugyanis március 29-30-án minden PARKSIDE szerszámot, kerti felszerelést és kiegészítőt 20 százalék kedvezménnyel tudnak megvásárolni, ha a kedvezményre jogosító kupont aktiválják az alkalmazásban. Aki tehát eddig még nem próbálta ki magát ezen a téren, annak most mindenképp érdemes belevágni. Regisztráljon a Lidl Plus alkalmazásba a kedvezményes kuponért, hiszen könnyen lehet, hogy egy új hobbit talál, aki pedig már tapasztaltabb, az jól tudja, hogy egy új szerszám mindig jól jön a készletben.

A kedvezményre kizárólag a Lidl Plus alkalmazás felhasználói jogosultak. A kupon 1 alkalommal használható fel. A kedvezmény a Premier Outlet, 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4. szám alatti üzletben nem érvényes!