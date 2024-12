Olcsóbban az ünnepek alatt? Irány a Lidl!

Már novemberben elindította árcsökkentési programját a Lidl, amelyben több mint 600 terméket kínál olcsóbban, mint tavaly novemberben. Az alapélelmiszerektől kezdve a kényelmi árucikkekig minden árukategóriában találhatunk szuper akciókat. Az engedmények mértéke akár az 50 százalékot is elérheti, így még több maradhat a családi kasszában, amit ünnepi ajándékokra vagy finom fogásokra költhetünk.

És ez még nem minden! A vállalat elkötelezett amellett, hogy a lehető legjobb árakat biztosítsa, ezért az év végi időszakban további árcsökkentéssel és extra kedvezményekkel várja vásárlóit.

Friss húsok és pékáruk kedvező áron!

Az áruházlánc először a sertés- és baromfitermékek árát csökkentette tartósan, így most átlagosan 10 százalékkal olcsóbban vásárolhatjuk meg ezeket. Ezt követően a marhahúsok ára is mérséklődött, amelyhez akár 12 százalékkal kedvezőbben juthatunk hozzá. De ha igazán kedvező ajánlatokat keresünk, érdemes még jobban körülnézni a friss húsok között: a 30-féle akciós termék között ugyanis olyan különlegességek is megtalálhatók, mint a friss kacsamellfilé, ami 44 százalékkal olcsóbb, vagy a lazacfilé, ami 36 százalékos árengedménnyel vásárolható meg.

Fotó: Lidl

De nemcsak a húsok, hanem más alapanyagok is kedvezőbb áron kerülnek a polcokra. Az olyan kedvelt termékek, mint a ciabatta és a briós, most 20 százalékkal kerülnek kevesebbe, így a reggeli és a vendégváró falatok is gazdaságosabban készíthetők el. Az akciós termékek között– többek között – felvágottak, magvak, állateledelek, fagyasztott ételek és tisztítószerek is találhatók.

Extra kuponok a Lidl Plus appban!

Az ünnepi szezon közeledtével a friss zöldségek és gyümölcsök iránti kereslet is fokozódik, ezért az áruházlánc ezt az igényt is figyelembe vette: a tartós árcsökkentés mellett az ünnepi időszakra 52 extra kedvezményt kínál a Lidl Plus alkalmazás használóinak. December 23-ig minden nap két ünnepváró kupon érhető el, amelyekkel a megjelölt zöldségek és gyümölcsök még kedvezőbb áron vásárolhatók meg.

Minden jót még jobb áron!