Az online számlakezelés időt szabadít fel és a számlaszorongást is megszünteti

Aki a Díjnetet használja, egyetlen felületen, bármilyen eszközön, pár kattintással kezelheti csaknem az összes, háztartással kapcsolatos számláját. Ehhez csupán létre kell hoznunk egy Díjnet fiókot a www.dijnet.hu oldalon, ahol belépés után kiválaszthatjuk, hogy mely szolgáltatóink számláit szeretnénk regisztrálni. A közüzemi, telekommunikációs és egyéb számlák így egy helyre érkeznek, és befizetésük is egy helyen letudható, amivel megspórolhatjuk az esetleges csúszások miatti plusz köröket. A számláinkat akár egyszerre is befizethetjük bankkártyával a weboldalon, vagy fizethetünk az iCsekk mobilapplikációval is, ha az e-számlákat átirányítjuk oda, valamint egyéb fizetési módok közül is választhatunk.

Az életben annyi más nehézség miatt szorongunk, miért ne csökkentenénk a feszültségforrások számát, ha megtehetjük? A Díjnet helyettünk is észben tartja a számlákkal kapcsolatos határidőket, nekünk meg amúgy is elég gyakran a kezünkbe kerül a laptopunk vagy az okostelefonunk, ilyenkor két görgetés közt egy súlyt is legördíthetünk magunkról: amit úgyis be kell, azt a speciálisan erre szabott online felületen pár gombnyomással befizethetjük.

A Díjnet felhasználók számára a számlák kezelése és befizetése sokkal egyszerűbbé vált, hiszen kiiktatták napjaikból az olyan stresszelő kérdéseket, mint például: megkaptam-e már a számlát, ha igen, hol fizessem be, ha elfelejtettem befizetni, mit tegyek? Megelőzték az ezekből adódó családi feszültségeket, a befizetőhelyekre szaladgálást, a késedelmes fizetéssel járó kellemetlenségeket, a hátralékok kiegyenlítésével kapcsolatos telefonokat és ügyintézést.

Fotó: Gettyimages

Az így felszabadult idejükkel szabadon gazdálkodhatnak, eldönthetik, hogy azt a családjukkal vagy a barátaikkal töltik el. Ráadásul a környezetük kíméléséért is tettek, hiszen számláik elektronikusan készülnek, így hozzájárulnak a papírpazarlás csökkentéséhez.

A Díjnethez frissen csatlakozók válláról ráadásul most a számlabefizetés terhe mellett egy vásárlás költségei is lekerülhetnek. Aki 2024. október 1. és 31. között új Díjnet-fiókot regisztrál, az sorsoláson vesz részt, amelyen 20 ezer és 500 ezer forint közötti értékű – élelmiszerre, egészséges és/vagy szépségápolási termékekre, elektronikai cikkekre felhasználható – online ajándékkártyát nyerhet.

A részletekről további információ a dijnet.hu/dijnethatas oldalon érhető el.