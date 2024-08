Lesz még rosszabb? - sok cigarettázó nem mer belegondolni mit szív

A cigarettagyártó gépsorok elég bonyolult technikai rendszerek, de a szakemberek nagyon jól lemásolták az általuk hozzáférhető elterjedtebb gépsor-típusokat. Részekre szerelve nehéz felismerni egy ilyen gépet, ez gyakran nehezíti az ellenőrző hatóságok munkáját. Ezek a „klónok” hellyel-közzel ugyanazt tudják, mint az eredeti gépek, kicsit lassabb tempóban. Üzemeltető ”szakembereket” is találnak a bűnbandák, akik általában a gyártás zaját elrejtő, hangszigetelt, ablak nélküli, bentlakásos titkos telepeken dolgoznak az eszközökön. A lefülelt gyárakról készült videókban jól látszik, hogy a bűnszervezetek nem csak az adókon, de a minőségellenőrökön, a takarításon, a munkavédelmi szakembereken és a laborvizsgálatokon is spórolnak, így a minőségi problémák mellett az előállításban résztvevők kizsákmányolása is jelentős probléma.

Fotó: GettyImages

A NAV az elmúlt időszakban több illegális gyárra is lecsapott, de a továbbra is megjelenő, rengeteg féle-fajta hamisítványból arra lehet következtetni, hogy maradt még tennivaló. Noha növekedést mutat a cigarettalefoglalások száma, az adatok alapján úgy tűnik, a feketepiaci termékekhez még mindig könnyen hozzá lehet jutni. A hozzáférhetőség mellett nagyon fontos az ár. A hamis termékek mára olcsóbbak lettek, mint az eredeti csempészáru, nem is beszélve persze a legális termékekhez mért óriási árelőnyről.

Ahhoz, hogy a helyzet változzon, nem csupán a NAV-nak, de minden szereplőnek összefogással kell előrelépnie.

Fontos megvizsgálni, hogy azután, a hosszabbnak tekinthető időszak után, amikor a magyarországi cigarettapiacon a feketekereskedelem aránya az európai átlag alatt volt, mely okok vezettek a jelenlegi helyzetig, azaz az arányok megemelkedéséig. A dohányipar legális, adófizető szereplőinek van nemzetközi tapasztalata az illegális cigarettakereskedelem elleni harcban. Egy biztos: az érdekelteknek, köztük a valós hatást gyakorolni képes jogalkotóknak, a jogszabályok betartása felett őrködő hatóságoknak, és a cigarettapiac valamennyi szegmensét ismerő dohányipari szereplőknek együtt kell működnie a hamisítás visszaszorítása érdekében.