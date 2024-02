Milyen legyen az esküvői meghívó? (x)

Elsőként döntsetek a formáról!

A meghívók formája sokféle lehet, mutatunk néhány kedvelt verziót, hátha megtetszik valamelyik. A hagyományos típus fehér vagy krém színű alapra, arany betűkkel, elegáns betűtípussal készül. A modern sokkal színesebb és vidámabb dizájnt jelent, az ilyen meghívókat változatos grafikai elemek tarkítják. A kreatív meghívók olyan formát ölthetnek, mint egy puzzle vagy éppen egy repülőjegy, ha pedig teljesen egyedit szeretnétek, jöhet a saját dizájn, közös képek.

Fotó: eskuvonkhelyszine.hu

A tartalmi rész megtervezése

Írjatok össze minden információt az esküvőhelyszíntől az időponton át egészen addig, hogy mikorra vártok visszajelzést, de a nászajándék igény is rákerülhet a meghívókra. Gondolkodjatok a vendégek fejével, és tüntessetek fel mindent, ami fontos lehet. Ha például az esküvő kastélyban lesz, kérdés lehet a dress code, vagy ha van szálláslehetőség, tisztázzátok, ki állja a költségét. Megfogalmazhattok személyes üzenetet is, a lényeg, hogy a tartalom legyen egyértelmű minden szempontból.

Végül válasszatok egy jó stílust!

A meghívók stílusa illeszkedjen ahhoz a hangulathoz, amit majd a nagyon napon szeretnétek megteremteni. Tudjátok, az ördög a részletekben rejlik, ezért hát fontos minden, beleértve az anyagot, a színkombinációt, a mintát és a díszítést, sőt, még a borítékon is érdemes elgondolkodnotok, különösen akkor, ha a formai alap rendhagyó. Bármit is választotok, ehhez igazítsátok majd az ültetőkártyák és a menüsor dizájnját is.

Fotó: eskuvonkhelyszine.hu

Ne feledjétek, a legfontosabb, hogy a meghívók tükrözzék a személyiségeteket és egyúttal örömet szerezzenek a vendégeknek. Ha semmi sem tetszik igazán, csak nyugi, bízzátok egy profi grafikusra a tervezést, és garantált a siker. Fontos, hogy szánjatok időt a kivitelezésre, pláne akkor, ha a tipikus esküvői szezonra esik a dátum, hiszen ilyenkor minden szolgáltató le van terhelve egy kicsit. 2-3 hónap a vendégeknek is kell, hogy legyen idejük felkészülni.

Tipp: Akit csak lehet, személyesen hívjatok meg, ezzel éreztetitek, hogy fontosak számotokra a vendégek. Akár tarthattok egy kis összejövetelt, ahol átbeszélhetitek a részleteket és megoszthatjátok az izgalmatokat a szíveteknek legkedvesebb emberekkel.

