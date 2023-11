Egyre színesebb a sportpaletta (x)

Idén a világbajnokságokon túl több mint 120 nemzetközi sportesemény volt hazánkban. Ebben a rendkívül színes választékban olyan sportágak is helyet kaptak, amelyek ugyan nemrégiben születtek meg, de évről-évre egyre népszerűbbek. Ezeknek az új sportágaknak is köszönhető, hogy immár mindenki találhat magának olyan mozgásformát, amelyet be tud illeszteni a mindennapjaiba és amely nemcsak életre szóló élményekkel ajándékozza meg, hanem egy egészségesebb élethez is hozzásegíti. Ezúttal néhány fiatal, ám máris népszerű sportágat mutatunk be.

Central European Padel Tour. A padel sok hasonlóságot mutat olyan más ütősportokkal, mint a tenisz, a tollaslabda vagy a squash, miközben a fiatal, feltörekvő sportok közé tartozik. Mexikóból indult az 1960-as évek végén, mára az egyik leggyorsabban növekvő sportággá vált. A sportág nagyon jó eszköze a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének, ezen túl fejleszti a koordinációt és a reflexeket is. A padel hazánkban is egyre népszerűbb, amelyet elősegített a nyáron Szentendrén, tíz ország részvételével megrendezett Central European Padel Tour is.

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia / NSÜ

Padbol Nemzetek Európa Kupája. Szintén feltörekvő, modern labdajáték a 2008-ban, Argentínából indult padbol, amely a látványsportok új dimenzióját hozta el. Az életkortól függetlenül, bárki által művelhető sportág a labdarúgás, a squash, a röplabda és a tenisz elemeit ötvözi. A két párral játszható padbolban a labda játékban tartásához a karok és a tenyér kivételével bármelyik testrész használható. A hagyományos lábtenisszel ellentétben játék közben a labda nemcsak a földről, de az üvegfalakról is visszapattanhat különféle irányokból, biztosítva a játék gyorsaságát és folyamatosságát. Az idén nyáron megrendezett Padbol Nemzetek Európa Kupája neves hazai és külföldi labdarúgókat sorakoztatott fel, valódi fesztiválélményt nyújtott valamennyi résztvevő számára, hozzájárulva a sportág hazai népszerűsítéséhez.

Fotó: NSÜ

I. Teq Fesztivál Hungary. A futball-alapú teqball-t egy speciálisan meghajlított asztalon játsszák, egyéniben két, párosban négy játékossal, beltéren és kültéren egyaránt. A sportág Magyarországon jelent meg. Megalkotói szerint a teqball a labdarúgás legtisztább vállfaja, hiszen testi kontaktus nélküli sport, sem az ellenfél, sem az asztal érintése nem engedélyezett. Az idei esztergomi viadal a játékosok és az érdeklődők körében is nagy népszerűségnek örvendett.