Családi pénzügyek – adókedvezmény, családi pótlék, pénzügyi támogatások (x)

Milyen gyakran érdemes felfrissíteni az értesüléseket?

A pénzügyek nem egy stagnáló téma, ami csak időközönként változik, alakul. Éppen ellenkezőleg. A jelenlegi törvényi környezetben határozottan gyakran érkeznek módosítások, új javaslatok, bevezetett jogszabályok, amikkel mindenkor célszerű tisztában lenni. A legjobb tehát minimum hetente ránézni az aktuális hírhelyzetre. Például már augusztus egytől életbe is lépett a családi adókedvezmény pozitív irányú változása, ahogy az is friss értesülés, hogy augusztusban a családok többségéhez hamar, a hó tizenegyedik napján megérkezik a nyugdíj, lévén tizenkettedike hétvégére esik.

Fotó: Freepik

Azért is megéri figyelni az eseményeket, mert a naprakész infók birtokában a családi programok, célok tervezése, szervezése is sokkal hatékonyabbá válhat. Jó példa erre az a hír, miszerint jövőre akár ingyen is megszerezhetik a B kategóriás jogosítványt a középiskolás gyermekek. Ez konkrétan gyermekenként több százezer forintot jelenthet, amivel a családi kassza a továbbiakban szabadon rendelkezhet, azaz a pénz megléte nagyban befolyásolhatja a jövőbeni elképzeléseket. És ha már tervezés, valamint iskola, akkor itt jegyezzük meg, hogy arról is fontos tudni, hogy a szeptemberi családi pótlék már augusztusban befut a családokhoz, ezzel nagyban megkönnyítve az iskolakezdéssel együtt járó jelentős terhek cipelését. Ez is egy olyan intézkedés, amiről jó előre tudni, mert így átcsoportosíthatóak a kiadások, és kicsit jobban ráncba szedhető az otthoni költségvetés.

A hírek a család mindennapjait is befolyásolhatják?

A friss hírek valóban erővel bírnak, mert az ismeretükben az élet számos területe alakítható, irányítható. Amikor például kijött az új rendelet, miszerint a jövő évi tanév kicsit más lesz, mint az eddigiek: hosszabb téli, őszi szünetek és rövidebb nyári vakáció, akkor az alapjaiban változtatta meg a családi dinamikát. Nyilván fix programokkal, kőbe vésett szabályokkal esélytelen előre tervezni egy család esetében. Ráadásul minél népesebb, annál nehezebb összehangolni az igényeket, elképzeléseket, elvárásokat. De azért egy körülbelüli elgondolás kialakítható mondjuk a jövőbeni nyaralásról, annak helyszínéről, dátumáról. Annál is inkább, mert minél korábbi a foglalás, annál kedvezőbbek az anyagi feltételek. Ugyanezen elvet követve az őszi, téli kikapcsolódás, vagy éppen családi látogatás eseményei is ideiglenes kereteket kaphatnak akkor, ha legalább az megvan, hogy miettől meddig tart a szünet, avagy mekkora időintervallum áll rendelkezésre.

Egyébként pedig a friss információk rendszeres ellenőrzése azért is jó ötlet, mert így a világ dolgait könnyebb átlátni, megérteni, még akkor is, ha alapvetően nem gazdasági beállítottságú az ember. Az infláció például mindenkinek alakítja az életét, még akkor is, ha kevesen tudnak róla konkrétumokat. Viszont a friss értesülések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valamennyire kitisztuljon a kép, ez pedig komoly jelentőséggel bír a mindennapok menedzselése során.

Elég hetente áttekinteni az újabb információkat, vagy napi egy percet szánni a böngészésre, és máris megteremthető az az alap, amire a későbbiekben könnyebb pénzügyi tekintetben építkezni.