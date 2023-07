Felfalják a multik a kisboltokat, ha nem teszünk ellene! (x)

Talán nem is gondolunk bele, de a kedvenc sarki boltunk, hentesüzletünk, piaci kofánk minden nap a túlélésért küzd. Nemcsak most, hanem hosszú évek óta, folyamatosan. Azóta legalábbis biztosan, amióta a multinacionális hiper-, szuper- és egyéb marketek berobbantak, és megkezdték egyre nagyobb mértékű térhódításukat Magyarországon is. Azok az elhivatott kereskedők, akik a nehézségek ellenére is megmaradtak saját kis üzleteiknél, segítségre, támogatásra leginkább hűséges vásárlóik irányából számíthatnak. A Húsház Hungary Kft. 2022-ben felmérést végzett kiskereskedő partnerei körében, amelyben számos izgalmas kérdésről kérte ki a véleményüket.

Fotó: Langmar Pr Kft

A kisboltok gyakran részét képezik a helyi történelemnek és a közösség életének, ami hozzájárul örökségük megőrzéséhez. A kisboltokban történő vásárlás támogathatja a helyi gazdaság erősítését is, mivel a pénz így a közösségben marad, és ott segíti a munkahelyeket és a termelőket. Nem okozott különösebb meglepetést, hogy a Húsház Hungary Kft. felmérésében a megfelelő ár végzett magasan az első helyen (48%-a a válaszadóknak nevezte meg ezt a szempontot), de fontos a minőség (27%) és a kapcsolattartó hozzáállása is (18%).

„Míg a multik gyakran egységesített termékválasztékot kínálnak, a kisboltok rugalmasabban tudnak reagálni a helyi keresletre, és egyedülálló, regionális termékeket is kínálhatnak. A kisboltokban a személyzet gyakran ismeri a vásárlókat és a vásárlási szokásaikat, ami lehetővé teszi a személyre szabott szolgáltatást és ajánlatokat. Ha egy árusítóhelyen, legyen az a sarki fűszeres, a hentesüzlet vagy éppen egy piaci stand, rendszeresen ugyanazokat az arcokat látjuk, az hosszú távon erős bizalmi kapcsolatot alakít ki, ami a vásárlóknak komoly biztonságérzetet ad”, hívta fel a figyelmet Péterszegi Zoltán, a Húsház Hungary Kft. alapítója, aki csapatával a hazai kiskereskedelem megmentését tűzte zászlójára.

Fotó: Langmar Pr Kft

Nem járható út a megtévesztés!

Péterszegi Zoltán meglátása szerint a kiskereskedelmi egységek üzemeltetői nagyra értékelik vevőik hűségét. A közvetlen érintkezés olyan bensőséges kapcsolat kialakulását alapozhatja meg közöttük, ami a vásárlási alkalmakat még inkább élményszintre emeli.

„A felmérésben részt vevők közül többen is beszámoltak arról, hogy a multiknál sokszor előfordul, hogy a szépen előre becsomagolt áruról csak felbontás után derül ki, hogy sérült, nem megfelelő minőségű”, tette hozzá a szakember.

Fotó: Langmar Pr Kft

Zárásként arra is rámutatott, hogy a multik csak látszólag olcsók, ugyanis több terméket sokkal drágábban vagy ugyanannyiért kínálnak, mint a kisebb piaci szereplők, csupán a „csali” termékeikkel érik el azt, hogy a vásárlók hozzájuk menjenek be vásárolni. A csapda abban rejlik a multiknál, hogy a nem elég tudatos, becsalt vásárlók felesleges termékekkel pakolják tele a kosaraikat, aminek köszönhetően oda a kezdeti olcsóság. Ezzel szemben egy kisboltban, hentesüzletben vagy egy piacon törekszünk a szükséges és hasznos dolgok beszerzésére.