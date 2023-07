A fesztiválozóknak kedvez a Lidl, FesztMarketek nyílnak (x)

Nyár, pezsgés, fesztiválhangulat – nem is kívánhatna kellemesebb kikapcsolódást az ember. Ha még azt is hozzátesszük, hogy a népszerű fesztivál területén bolti árakon juthatnak a bulizók kedvenc termékeikhez, tényleg úgy érezhetjük, hogy a legjobb helyen vagyunk. Ez vár idén a Campus és a SZIN fesztiválok látogatóira, ahol a Lidl a megújult FesztMarket mellett izgalmas játékokkal, grillpulttal, konyhával és számos nyereményjátékkal kedveskedik a fesztiválozóknak. A Lidl a FesztMarketek 150 – 200 négyzetméteres eladóterületeit kimondottan a résztvevők igényeihez alakította, közel 300 - 400 különböző terméket kínálva nekik. A bulizók gondtalan szórakozásához többek között élelmiszerekkel, friss zöldségekkel és gyümölcsökkel, helyben sütött pékárukkal, készételekkel, valamint a fesztiválhoz kapcsolódó termékekkel járul hozzá a vállalat a Lidl-től már megszokott kedvező árakon és kiváló minőségben.

Fotó: Lidl

Lidl DJ, chill babzsákok

Azok, akik a FesztMarketben készételeket vásárolnak, a Lidl aktivitási zónákban meg is melegíthetik, sőt a mobil grillpultokon akár meg is grillezhetik azokat. A SZIN fesztiválon az ínyenceknek az alapanyagokból fenséges ételeket varázsolnak a Lidl szakácsai. Az üzletlánc vásárlóinak a Lidl Plus applikációról sem érdemes elfeledkezni a rendezvényeken, mert különböző grillmenüket és kuponokat is aktiválhatnak. A Lidl a kikapcsolódásra vágyókat számos programmal várja, ők nyereményjátékokban is megmérettethetik magukat. A fesztivál látogatói a Lidl chill zónájában babzsákokon pihenhetik ki a buli fáradalmait, a jó hangulatról a SZIN-en külön DJ gondoskodik.

Kedvezményes belépőkkel

A Lidl Plus applikációban elérhető kedvezményes „Partner ajánlatokkal” a bulizni vágyók tovább csökkenthetik a fesztiválbelépők árát. A Campus Fesztivál heti bérletét 4000 forinttal olcsóbban, a SZIN szerdai és csütörtöki napijegyeit pedig 2000 forinttal kedvezőbb áron vásárolhatják meg azok, akik érvényesítik az applikációban elérhető kuponokat. További részletek az applikációkban.

Az áruházlánc a helyszínen további fesztiválra szabott kedvezményekre jogosító kuponokat kínál vásárlóinak, amelyekkel a bevásárlás összege csökkenthető. Ajándék kupont, további nyereményeket vagy akár Lidl brandingelt termékeket, például zoknit, cipőt vagy pólót zsebelhetnek be az aktivitási zónában kialakított Gift Store-ban azok, akik Lidl Plus regisztrált felhasználók és az appban feltüntetett költési célokat elérték.

Fotó: Lidl

A fenntarthatóság jegyében

A Lidl a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt fektet, így felelős vállalatként szelektív szemétgyűjtőket helyez ki a FesztMarketnél és az aktivitás zónákban. Külön ügyel arra, hogy a kitelepülései alkalmával is minimálisra csökkentse az élelmiszerfelesleget, és hogy ami mégis megmarad, az jó helyre kerüljön. Élelmiszermentési programjának keretében ma már több tízezer embert, családot segít havi szinten a Lidl Magyarország. A vállalat idén is felajánlja a nyári kitelepülésein megmaradt zöldségeket, gyümölcsöket és pékárut karitatív partnereinek, hogy segítségükkel nélkülöző családokhoz juttassa el az adományokat.