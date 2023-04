Pénzkölcsön szerződés: szívesség vagy kamat? (x)

A pénzkölcsön szerződés kifejezés hallatán leggyakrabban a Banki vagy hitelintézeti kölcsönök jutnak eszünkbe. Ennek két egyszerű oka van, először is ezek reklámjai szinte megkerülhetetlenek, bármilyen tartalmat is fogyasszon az ember, másrészt pedig sokkal könnyebb egy arcnélküli intézménynek tartozni, mint egy ismerősnek, barátnak, vagy rokonnak. Pedig a pénzkölcsön szerződés az utóbbi esetre is vonatkozhat, amikor például „Béla kért egy huszast hó végéig”.

A tartozás

Kifejezetten negatív érzés tartozni valakinek, ez kiszolgáltatottságot okoz, mert bennünk van a tudat, hogy a pénz, amit épp költünk, nem a miénk, és egyszer vissza kell adnunk. Ez hosszútávon nyomasztó és frusztráló tud lenni. Ilyenkor az ember jobb esetben arra törekszik, hogy minél hamarabb megtérítse adóságát, rosszabb esetben viszont akár a kezdeti viszony megromlásához, a kapcsolat megszakadásához, és meneküléshez is vezethet.

Hitelezőként pedig kellemetlen helyzeteket teremthet a kölcsönadott összeg visszakövetelése. Ugyancsak kapcsolatok szakadhatnak meg, barátságok mehetnek tönkre, pláne, ha az adós eltér a kezdeti szóbeli megegyezéstől. A hitelező egyértelmű célja az, hogy a kölcsönadott összeget minél hamarabb visszakapja. Kivéve, ha kamatszerzési szándékkal tette.

Magánszemélyként kamat?

Igen, lehetséges. Bár azt gondolnánk, hogy csak erre szakosodott hitelintézetek adhatnak kölcsönt kamatra, ez magánszemélyek közt is lehetséges. Ugyan nagyon ritkán merül fel barátok és rokonok között viszont, ha objektíven nézünk egy pénzkölcsön szerződést, annak bizony fontos eleme a kamat és a fizetési határidő. Ezen kívül jogunkban áll megadni olyan határidőt is, ameddig kamatmentes a kölcsön, ennek lejártával pedig kamatozni kezd.

Mit tartalmazzon egy pénzkölcsön szerződés?

A szerződő felek személyes adatait.

A kölcsön összegét.

A kölcsön átadásának helyét, idejét, módját. (Készpénz vagy utalás).

(Készpénz vagy utalás). A visszafizetés módját. (Egy összegben, vagy részletekben).

(Egy összegben, vagy részletekben). A visszafizetés határidejét.

A kamat mértékét. (Ha van).

(Ha van). A tanúk személyes adatait és aláírását.

Szívességi pénzkölcsön

Magánszemélyek között ez a kölcsönforma merül fel, hiszen ideális esetben családon és baráti körön belül nem azért adunk kölcsönt, hogy nyerészkedjünk, hanem hogy átmenetileg kisegítsük a számunkra fontos személyt. Mikor ilyen szívességet teszünk eszünkbe se jut kamatot kérni, de ami azt illeti, a szerződés gondolata sem, ez pedig probléma.

A hosszú barátság titka a pontos elszámolás, de ne bonyolítsuk túl!

