A legkeresettebb jól fizető szakmák: a Jooble munkapiaci körképe (x)

A Jooble Magyarország egyik legnagyobb állásközvetítő portálja, így jó rálátása nyílik arra, milyen szakembereket keresnek a cégek, milyen szakképesítés vagy tapasztalat kell ahhoz, hogy a biztos és jól fizetett állás miatt ne fájjon a fejed.

Jó keresési módszerek

Ha állást keresel, nemcsak az a jó stratégia, ha pusztán feltöltöd az adataidat, vagy megnézed, a saját foglalkozásodban milyen állásokat kínálnak. Érdemes rákeresni arra is, hogy milyen munkalehetőségek vannak a környéken. Elindulhatsz városok szerint, például milyen állás Levél, Győr-Moson-Sopron vármegyében. Ha vannak más szempontjaid, például kifejezetten 4 órás állást keresel, vagy megváltozott munkaképességűeknek kínált munkák érdekelnek, esetleg nyugdíjas vagy, ezek alapján is kereshetsz. Konkrét cégek ajánlatai között is böngészhetsz. A Jooble népszerű a munkaadók között is, mert rengeteg érdeklődő közül válogathatnak, a pályázatokról rögtön értesítést kapnak, és ennek köszönhetően jóformán mindig megtalálják az ideális jelöltet.

Körkép: melyek a legkeresettebb állások?

Jó hír, hogy mind a kétkezi szakmákban, mint a diplomához kötött munkákban vannak kifejezetten keresett szakemberek. Villanyszerelőkre, karbantartókra, nehézgép-kezelőkre, CNC-gépbeállítókra, autószerelőkre, hegesztőkre óriási a kereslet. Ha valaki nem talál munkát a saját szakmájában, érdemes átképeznie magát, mert ezekben a szakmákban évek óta folyamatosan szükség van munkaerőre. Az is tendenciának látszik, hogy a cégek hajlandók jobban megfizetni a megbízható és színvonalas munkát nyújtó dolgozóikat.

A diplomás munkavállalók közül a pénzügyi, mérnöki, informatikai, HR-es és egészségügyi képzettségűeknek nem kell tartaniuk attól, hogy munka nélkül maradnak: a Jobble oldalán mindig több száz, de akár több ezer ajánlat is várja őket. Érdekesség, hogy minden szinten nagy érdeklődés van ezeken a területeken. A HR területén például ugyanúgy keresnek munkavállalót a bér- és juttatások területére, mint munkaerő-toborzót vagy HR-asszisztenst. A fizetések cégenként és vármegyénként változhatnak, de a fizetesek.hu szerint a HR-esek nem járnak rosszul. A HR-asszisztensek havi bruttó bére országos átlagban elérheti az 570 000 forintot, a toborzóké a 699 000 forintot, a bér- és juttatásokért felelős HR-eseké pedig a 702 000 forintot.

Hasonló a helyzet a pénzügyi területeken. A könyvelőkért még mindig két kézzel kapkodnak. Ennek csak egyik oka a tavalyi KATA-törvénymódosítás, aminek következtében egekig emelkedett a könyvelőt kereső kisvállalkozások száma, mivel a kereslet azóta sem igazán csökken. Ám a felsőbb szintű pénzügyi szakemberekért is nagy a verseny. Egy pénzügyi vezető fizetésének felső határa országos átlagban bruttó 2 millió forint (forrás: fizetesek.hu), de egy konkrét cégnél ennél ez az összeg jóval magasabb is lehet.

A mérnökök és informatikusok évek óta el vannak kényeztetve, ami az állásajánlatokat illeti. A hangsúly időnként eltolódik az egyik területről egy másikra, de a villamosmérnökök, karbantartó mérnökök, IT-elemzők, rendszergazdák és C++ programozók iránt mindig óriási az érdeklődés. A játékipar mint igazi sikerüzletág busásan megfizeti a programozókat, játékfejlesztőket és grafikusokat – és minden jel szerint ez a tendencia a közeljövőben is megmarad.

Nincs szakirányú végzettséged?

Ha csak 8 általános végeztél, vagy alapfokú érettségid van, akkor is rengeteg lehetőség közül válogathatsz. A legnagyobb sláger a takarítói, csomagolói, pénztárosi vagy irodai munka. Ám itt is igaz, hogy minden plusz tudás előnyt jelent a munkaerőpiacon.

Ha körülnézünk például az állás Nyíregyháza között, látható, hogy nagy kereslet van betanított munkások iránt, amelyekhez semmilyen végzettség nem szükséges. Ám ha valakinek van engedélye vezetőüléses targonca vezetésére vagy B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, máris sokkal több lehetőség nyílik előtte. Az irodai munkák világában a felhasználói szintű számítógépes ismeretek vagy egy pénzügyi-számviteli ügyintézői tanfolyam elvégzése azonnal lépéselőnyhöz juttatja az álláskeresőket.

Álomfizetés: nem csak álom

A legkeresettebb munkakörök nem mindig jelentenek biztosítékot arra, hogy olyan fizetést kapj, amilyet szeretnél. Lehet, hogy a cég által kínált fizetés nem éri el a kívánt összeget. A Jooble azt tanácsolja, hogy ha az állás minden más szempontból olyan, amilyet keresel, de a fizetés valamivel alatta marad az igényeidnek, akkor is érdemes megpályázni az állást. Először is, az állásinterjún kiderülhet, hogy te vagy az ideális jelölt a cég számára. Ha őszintén elmondod, hogy te is szívesen dolgoznál a vállalatnál, de kevesled a bért, lehet, hogy hajlandóak lesznek megfontolni az összeg megemelését. Másodszor, előfordulhat, hogy a fizetés ugyan kevesebb, mint szeretnéd, de vannak olyan juttatások, amelyekkel együtt a bérezést már megfelelőnek fogod találni. Ilyen lehet a 13. vagy 14. havi fizetés, a cafeteria, a céges autó vagy a céges busz az munkába járáshoz, vagy az év végi bónusz. Ezek hiányában még mindig megfontolhatod, hogy hosszú távon gondolkodsz, és ha van előrelépési lehetőség, vagy más olyan munkakörök a cégen belül, amelyek vonzóak számodra, akkor tekintheted befektetésnek az első pár évet.