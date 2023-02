Van megoldás, ha megsérült téli sportolás közben (x)

Jég, túró, petrezselyem – Ezekkel borogathatsz!

Egy nagy esés, vagy ütődés után az (éppen) keletkező véraláfutásra tegyünk jeges borogatást, például csavarjunk jégkockát konyharuhába, de a fagyasztott zöldborsó is megteszi. Ezzel csökkentjük a fájdalmat, és a sérült erek is hamarabb bezáródnak. Hűsítő és fájdalomcsillapító, ha hideg túróval kenjük be a zúzódott területet, amit gézzel, tiszta konyharuhával fedünk. Fél órát hagyjuk hatni. A petrezselyemről szintén azt tartják, hogy segít ilyen esetekben. Aprítsd fel, kend a bőrödre, és kötözd be. Ez a gyógymód azonban valószínűleg jobban működik nyáron, amikor a petrezselyem jókorára megnő, és tele van értékes anyagokkal.

Gyógynövények és gyógyállatok

A hematómák eltüntetésében számos gyógynövény is a segítségünkre lehet. A körömvirág mellett érdemes kipróbálni az orbáncfű olajat, és a szinte mindenre jó teafa olajat is. Kiváló még a hegyi árnika – a benne lévő hatóanyagok javítják a keringést, csökkentik a gyulladást, a duzzanatot. A piócákat már az ókor óta használják gyógyászati célokra. A pióca nyálában lévő hirudin hatékonyan segíti a vérömlenyek felszívódását, meggyorsítja a gyógyulási folyamatot. Használjunk napjában többször is pióca kivonatot tartalmazó krémet.

PLERUDIN FORTE visszérkrém – segíthet rövid idő alatt halványítani, esetenként megszüntetni a zavaró kékes-lilás véraláfutásokat, hajszáleres, seprűeres rajzolatokat.

Fotó: invitro.hu

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.