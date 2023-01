5 stílusfogadalom 2023-ra, amit valóban be is tarthatsz (x)

Akár hiszed, akár nem, az újévi fogadalmak mindig jó kiindulópontot jelentenek az új évhez a kitűzött szándékokhoz és a motivációkhoz, mivel segítenek abban, hogy elkötelezett maradj önmagad és a számodra igazán fontos dolgok iránt.

Az év vége sokunk számára az elmélkedés ideje, illetve ilyenkor ünnepeljük meg eredményeinket, határozunk meg új célokat és csinálunk helyet életünk egy újabb fejezetének.

Ezért az elmúlt évre visszatekintve és a következő új évre vonatkozó célokat kitűzve most ajánlunk néhány ötletet, amelyeket szem előtt tartva megteheted első elegáns lépéseid az új évben. A legjobb az egészben, hogy ezek a lépések olyan egyszerűek, hogy tényleg mindenki könnyedén megteheti őket!

Az ilyen elhatározások nem arra szolgálnak, hogy korlátozzanak, vagy arra kötelezzenek, hogy 2023-ban mindegyiket kövesd. Inkább azt hivatottak megmutatni, hogy a tudatos, fenntartható stílus mindenkinek másképp néz ki, és ez egyszerűen nagyszerű!

Első ígéret: A kevesebb, több – Átvizsgálom és szelektálom a teljes gardróbom

Az új év kezdete tökéletes alkalom arra, hogy gondosan átnézd a ruhatáradat, és kiválogasd a már meglévő ruháid. Ez abban is segít, hogy újből felfedezd azokat a darabokat, amelyek egy ideje a szekrényed mélyén rejtőznek. Amikor újrarendezed a szekrényedet, próbáld meg évszakokra elrendezni, hogy amikor például eljön a következő nyár, úgy érezd, mintha vadonatúj ruhadarabokat fedeznél fel.

Fotó: remixshop.com

A gardróbod átvizsgálása abban is segít, hogy tudatosabban vásárolj, mert így jobban fogod tudni, hogy mi az, amid van, és mivel szeretnéd még kiegészíteni. Íme néhány kérdés, amely segíthet kiválasztani, hogy mely darabokat érdemes megtartani, és melyektől ideje megválni:

Mióta van meg az adott ruhadarab, és milyen állapotban van? Jó rád? Kényelmesen érzed magad benne? Milyen gyakran viseled? Illik a stílusodhoz?

Ha kevesebb új ruhát vásárolsz, előnyben részesíted a használt ruhákat, valamint megjavítod és kreatívan használod a már meglévő ruháidat, akkor a magasabb minőségű és fenntartható divatmárkákba való befektetést és a megtakarítást választod. Jól hangzik, igaz?

Második ígéret: Kihívás elé állítom magam: vadiúj ruhák nélkül

Állítsd kihívás elé magad, hogy egy bizonyos ideig ne vásárolj semmi újat. Van, aki egy évig csinálja, de ez az időszak lehet rövidebb is – ahogyan az életmódodnak megfelelő. Ha „kiszabadulsz” a fast fashion végtelen körforgásából, tehetsz egy lépést hátra (miért ne tehetnél előre), és új kapcsolatot építhetsz ki a divattal azáltal, hogy kreatív leszel azzal, ami már megvan, miközben időt és pénzt takarítasz meg!

Annak érdekében, hogy fenntartható és pozitív módon egészítsd ki a ruhatáradat friss darabokkal - vásárolj használt darabokat! Az új ruhadarabok helyett a használt ruhák vásárlása meghosszabbítja a ruhadarab élettartamát, és megakadályozza, hogy kidobásra kerüljön, ami a körkörös divat fontos szempontja.

Ha a használtruha-vásárlás bonyolultnak és időigényesnek hangzik, miközben sok türelmet igényel, akkor valószínűleg egy végtelen turkáló-túrára gondolsz, halmokba rakott ruhákkal, ahol azt sem tudod, hol kezdj neki. Ne aggódj, van sokkal egyszerűbb megoldás is! Vásárolj és adj el minőségi ruhákat, cipőket és kiegészítőket online a remixshop.com segítségével. A választék óriási - közel egymillió darabos a választék, és naponta több mint 15 000 újdonsággal bővül több ezer márkától - olcsó darabok, középkategóriás és még luxuscikkek is, mindezek kényelmesen kategóriákba rendezve, hatalmas kedvezményekkel és különböző ajánlatokkal várnak rád. A szűrők segítségével pillanatok alatt megtalálhatod pontosan azt, amit keresel, legyen szó kategóriáról, márkáról, színről, méretről, anyagról, állapotról, évszakról vagy árról.

Így a használtruha-vásárlás élménye ugyanolyan egyszerű, kényelmes és intuitív, mint egy hagyományos ruhaboltban vagy egy weboldalon, de még jobb, mert most már tiszta lelkiismerettel és büszkén gondoskodunk a stílusunkról, a pénztárcánkról és a természetről is.

Harmadik ígéret: Felfedezem az arra való büszkeséget, hogy többször is felvegyek egy darabot

Tudod, hogy tartja a mondás: a ruhák élettartamát úgy lehet a legjobban meghosszabbítani, ha folyamatosan hordod őket. Állíts magad elé kihívást, légy kreatív, és készíts új összeállításokat a már meglévő ruháidból. Így nemcsak büszke leszel magadra, megismered és fejleszted a személyes stílusodat, hanem még ennél is messzebbre jutsz.

Annak ellenére, amit a közösségi média próbál elhitetni velünk, nagy boldogságot jelent, ha egy öltözéket többször is viselsz! Az az irányvonal, hogy ugyanazt a kombinációt többször viseljük, óriási jelentőséggel bír a gondolkodásmódunk megváltoztatásában és abban, hogy leküzdjük azt az állandó feszültséget, hogy mindig valami újat kell viselnünk. Vedd fel újra tehát azokat a ruháidat, amelyek boldoggá tesznek, amelyekben önmagadnak érzed magad, és viseld őket büszkén. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap ugyanazt a ruhát kell viselned; esetleg játszhatsz különböző kiegészítőkkel, különböző kombinációkkal és általában - a fantáziáddal. Higgy magadban - hiszen már egyszer bebizonyítottad, hogy te vagy a legjobb stylist, aki kiválasztotta és kombinálta azokat a ruhákat, amelyek otthon a fogasodat díszítik.

Negyedik ígéret: Megtanulom megfelelően gondját viselni a ruháimnak

Az ötlet, hogy újra és újra viseljük a ruhákat, tovább hordjuk őket, új életet adunk nekik, ha már nem okoznak örömet - ezek mind nagyszerű dolgok, de hogyan tegyük ezt, ha a ruháink 5 viselés után szétesnek? Ha megfelelően ápoljuk a ruháinkat, akkor tovább tartanak, ami komoly sikerélményt jelent!

Először is - be kell ismernünk, hogy nem vagyunk mindenben szakértők, és hogy az egónk nem fog attól csorbát szenvedni, ha elolvassuk, ami a címkén áll - ezek a címkék nem véletlenül vannak ott - hanem azért, hogy megtanuljuk, hogyan kell mosni, szárítani és vasalni egy adott ruhadarabot.

Még a megfelelő gondoskodás mellett is előfordul, hogy ruháink néha megsérülnek - ez megrázó. Ez nem jelenti azt, hogy már semmiképpen sem lesznek alkalmasak a viselésre vagy nem lesz kellemes a viseletük. Emlékezzünk az olyan alapismeretekre (vagy tanuljuk meg őket), mint például, hogy hogyan varrjunk fel gombot, és hogyan javítsunk ki egy apró hibát. Még ha ez nem is sikerül - a környéken találunk egy kis szalont, ahol nagy valószínűséggel egy vidám szakember fogadja majd, aki pillanatok alatt új életet lehel kedvenc ruhadarabunkba. A merészebbek számára még több lehetőség is van - ki mondta, hogy a javításnak láthatatlannak kell lennie? Miért ne varázsolhatna egy régi kedvenc ruhadarabból, táskából vagy cipőből egy vadonatúj, merész ruhakölteményt? Minden csak fantázia kérdése!!

Ötödik ígéret: az öltözékem nem károsítja a környezetet

Különböző irányelvek léteznek arra vonatkozóan, hogyan lehetünk észszerűbbek a választásainkat illetően. Egyrészt - választhatunk minőségi anyagokat és felelős márkákat. Bármennyire igyekszünk is, hogy egy rossz minőségű ruhadarabot jó állapotban tartsunk, bele fogunk ütközni egy kis gubancba. Sajnos a fast fashion márkák gyakran olyan anyagokat használnak, amelyek csak néhány viseletet bírnak ki, és nem alkalmasak újrahasznosításra. Az ilyen ruhák úgy hatnak ránk, mint a cukor - meglátjuk, megkívánjuk, magunkhoz vesszük, egy pillanatnyi energia- és endorfinlöket következik, majd jön az elkerülhetetlen, rideg valóság. Beleszeretünk ezekbe a ruhákba a boltban, egyszer felvesszük őket, és abban a pillanatban boldogok vagyunk, majd 2-3 mosás után szörnyen néznek ki, vagy borzalmasnak érezzük őket, kidobjuk őket, miközben a lelkiismeretünk bánt minket, hogy mennyire felelőtlenek is vagyunk a természettel és a saját pénztárcánkkal szemben is. De ki akarna ilyet? Te (és a boldog éned, a 2023-as verzió) - Nem. Ehelyett inkább válasszuk meg gondosan a bizalmunkat kiérdemlő márkákat, mindig ellenőrizzük a ruhák összetételét, és gondoljunk elsősorban az újbóli használatra.

És mégis - előbb-utóbb eljön az idő, hogy megválunk egy ruhadarabtól, egy kiegészítőtől vagy egy pár kedvenc cipőtől. Fontos megjegyezni - soha, de soha ne dobjuk ki régi és használt ruháinkat az utcán lévő általános hulladékgyűjtőbe. A textíliák jelentik az egyik legnagyobb szennyezőforrást, és naponta több millió ruha kerül a hulladéklerakókba vagy kerül elégetésre - mondanunk sem kell, hogy ez mennyire káros a természetre és ránk is nézve. Inkább döntsünk gondosan - adjuk el, ajándékozzuk el vagy adományozzuk el régi ruháinkat, és hasznosítjuk újra azokat a ruhákat, amelyek újbóli felhasználásra nem alkalmasak. Mindez nagyszerűen hangzik, de bonyolultnak is. Pedig nem az. Az „Eladás a Remix-szel” szolgáltatás segítségével gyorsan és egyszerűen eladhatod kedvenc, már nem hordott ruháidat - online ajánlatot kapsz, elküldöd a ruhákat, és azonnal megkapod az összeget a jóváhagyott darabokért. Ha a ruháid elég jó állapotban vannak ahhoz, hogy odaadd őket a barátaidnak, akkor elég jók ahhoz, hogy eladd őket. Ha azonban egy ruhadarabot a Remix minőségellenőrző csapatai nem hagynak jóvá eladásra, akkor visszaküldjük neked, és ha nem a „Visszaszállítás” szolgáltatást választottad, akkor gondoskodunk arról, hogy a ruhadarabok átkerüljenek a textil-újrahasznosító üzemekbe. Így tiszta lesz a lelkiismereted, miközben „feltöltöd” a pénztárcádat a fenntarthatóbb divatért és a jobbnál jobb darabokért.