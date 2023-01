3+1 dolog, amit fontos tudnia a hólyagdaganatról (x)

1. A véres vizelet különböző betegségek, így akár a hólyagrák tünete is lehet! Rendszeresen figyelje meg a vizeletét, amikor WC-re megy! (1)

A hólyagrák egyik legfontosabb és legjellemzőbb tünete, amely gyanúra adhat okot a véres vizelet (úgynevezett vérvizelés vagy hematúria). (1) Előfordulhatnak vérdarabok a vizeletben, vagy a vér rózsaszínre, vörösesre, barnára színezheti az általában szalmasárga színű vizeletet, a vizelés emellett fájdalmatlan lehet. (2) További tünetek, amelyek akár hólyagrákra is utalhatnak: fájdalom vagy égő érzés vizeléskor, hirtelen fellépő vizelési inger, alhasi fájdalom. (2)

2. Ha bármilyen olyan tünetet tapasztal, amely akár csak felveti a hólyagrák gyanúját, haladéktalanul keresse fel háziorvosát! (2)

Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolnia: a véres vagy elszíneződött vizelet hátterében kevésbé súlyos betegségek is meghúzódhatnak. Ne feledje azonban: a tényleges kiváltó okot teljes bizonyossággal csak orvosi vizsgálattal lehet megállapítani. (3) Ne késlekedjen, kerülje az öndiagnózist és ne várjon arra, hogy a tünetek maguktól elmúlnak! Ha vizelete, akár csak alkalmanként véres, vöröses színű, vagy a korábban említett jelek bármelyikét észleli, feltétlenül kérjen időpontot a háziorvosától! (2)

3. Ha a tünetek hátterében hólyagrák állna, annak korai felismerése kínálja a legjobb esélyt a sikeres kezelésre. (3)

A véres vizelet oka célzott vizsgálatokkal kideríthető, és ha esetleg hólyagrák van a hátterében, a korai felismerés növeli annak esélyét, hogy a kezelés eredményes lesz. (3)

+1 A hólyagrák gyakrabban fordul elő férfiaknál, mint nőknél és egyik legfontosabb kockázati tényezője a dohányzás. (4)

Magyarországon a férfiak körében ez a negyedik leggyakoribb daganatos megbetegedés5, náluk több, mint kétszer gyakrabban fordul elő, mint a nőknél. (5,6) Ezt a ráktípust leggyakrabban 60 éves kor felett diagnosztizálják, de fiatalabb korosztályokban is előfordulhat, akár a huszonévesek körében is. (6 ) A hólyagrák legjelentősebb kockázati tényezője a dohányzás, becslések szerint az esetek több mint egyharmadának kialakulásához ez a káros szokás is hozzájárulhatott. (7)

A cikk a Pfizer Kft. megbízásából készült.

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. I 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park „A” épület

Tel: 06 1 488-3700 www.pfizer.hu HU-AVEBL-00076 I Anyag lezárásának dátuma: 2022.12.08

Jelen cikknek nem tárgya és nem célja személyre szóló egészségügyi tanács adása, illetve teljeskörű tájékoztatás nyújtása a témában. A jelen cikkben szereplő információk továbbá nem helyettesítik az egészségügyi szakemberrel történő konzultációt, valamint a további tájékozódást a tárgyban. További információért, tájékoztatásért, illetve személyre szóló egészségügyi tanácsért kérjük, minden esetben forduljon háziorvosához vagy szakorvoshoz. Az esetlegesen alkalmazandó, megfelelő kezelésről az Önnel történt egyeztetést követően a kezelőorvos hozza meg a döntést.

