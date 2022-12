5 megoldás, ami segít a tetőtér hatékony kihasználásában (x)

A tetőtérről általában

Nagyon sok misztikus filmben fontos szerepet kap a tetőtér és ez nem véletlen: az elhanyagolt tetőterek igazi kincseket rejthetnek. Ezek lehetnek az előző lakó által otthagyott tárgyak, de a mi régen felhordott, elfeledett emlékeink is. Sokszor ódzkodunk attól, hogy felmenjünk az elhanyagolt tetőtérbe, mert sötét, és tele van olyan élőlényekkel, amikkel nem szívesen találkozunk. Mindennek ellenére érdemes felmenni és elképzelni, hogy mi mindent alakíthatunk ki ott, mert jó ízléssel akár egy kisebb helyiséget is előnyünkre fordíthatunk.

Fotó: 123rf.com

5 tipp a tetőtér hatékony kihasználására

A tetőtér kihasználása több dolog függvénye, ebből az egyik és legfontosabb a saját igényünk. Fennállhat az a helyzet, hogy ténylegesen hiányzik egy plusz szoba, és ha elég nagy a tetőtér, könnyedén átalakíthatjuk egy hasznos élettérré.

Könyvtár

Ha a könyvek a mindeneink, tökéletes megoldás lehet egy könyvtárat csinálni a padlástérből. Felvihetünk kész polcokat, de beépített polcrendszert is készíttethetünk. Ehhez járhat egy kényelmes kanapé, mellette kis kávézóasztal és a természetes fény érdekében Roto tetőablakot szereltethetünk be. Ki-be csukásához nem is kell feltétlenül felnéznünk könyvünkből, ugyanis távirányitóval is mozgatható darabokat is találhatunk.

Játékszoba

Nemcsak a felnőtteknek lehet kialakítani egy könyvtárhoz hasonlatos nyugiszobát, hanem gyerekeknek is. Akár a Lego-készletek is felkerülhetnek ide, így elkerülhetjük, hogy a nappaliban lépjünk bele a kint hagyott kis darabkákba. Előnye még, hogy az esetleges hangoskodás is kevésbé hallatszódik le.

Iroda

Egyre többen dolgoznak otthonról. Sok esetben valamelyik szobába bezsúfolva kialakított irodahelyiség szolgál a munka helyszínéül, ám a tetőteret átalakítva hangulatos irodát hozhatunk létre magunknak, ami akár ügyfelek fogadására is alkalmas lehet! A munkaórák alatt fontos, hogy természetes fényhez jusson az ember, amit a Roto tetőablakok tökéletesen tudnak biztosítani, ugyanis többféle verzió közül választhatjuk ki a számunkra ideálisat.

Gardrób

Sokaknál a ruha foglalja a legtöbb helyet. Ahelyett, hogy dobozokban tartanánk őket, kiváló gardróbot alakíthatunk ki a tetőtérben, ahol a ritkábban hordott téli kabátok, cipők vagy akár a szökőévente előkerülő báli ruhák is helyet kaphatnak.

Fürdőszoba

Nagyobb család esetén könnyebb az élet, ha több fürdőszoba van. A szellőzést egy Roto tetőablakkal oldhatjuk meg, melynek előnye, hogy senki nem lát be, így bátran kialakíthatunk kádat és zuhanyzót is, mert biztosra vehetjük, hogy nem lesz közönségünk.

Hogyan kezdjünk hozzá?

Ha kialakult a kép, hogy nagyjából mihez szeretnénk kezdeni a tetőtérrel, kérjünk fel egy szakembert, hogy mérje fel, egyáltalán megvalósítható-e az elképzelésünk. Amennyiben igen, a mi feladatunk, hogy az esetleges lomokat elhordjuk, ezután pedig átadhatjuk a szakembereknek a terepet, akik az általunk kiválasztott elemekkel ruházhatják fel majdani kedvenc új helyiségünket.

A tetőtérről hajlamosak vagyunk megfeledkezni: ha évek óta üresen áll vagy épp tele van pakolva kacatokkal, könnyebb így hagyni, mint foglalkozni vele. Ha azonban rászánjuk magunkat, hogy használjuk a képzeletünket, különleges kis kuckót alakíthatunk ki belőle!