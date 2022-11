INTESTAL, amely megoldást jelenthet bizonyos emésztési zavarok kezelésére (x)

A kellemetlen és legtöbbünk számára jól ismert egyik ilyen probléma a hasmenés, amely az emésztőrendszer zavarának egyik tünete lehet. Abban az esetben áll fent az említett állapot gyanúja, ha a széklet állaga lazábbá, folyékonnyá, esetleg vízszerűvé válik és naponta háromnál többször jelentkezik.

A hasmenésnek több típusát különbözteti meg az orvostudomány, többek között: az általában1-2 napig tartó heveny hasmenést, az ennél hosszabb ideig, de 4 hétnél rövidebb ideig jelentkező tartós hasmenést és a 4 hétnél hosszabb ideig fennálló krónikus hasmenést. Előbbi meglehetősen gyakori, legtöbbször néhány napig tart, otthon kezelhető és általában vírusok, baktériumok, vagy ételmérgezés okolható érte. A krónikus hasmenés hátterében azonban gyakran bélbetegség, vagy bélműködési zavar áll, amely kivizsgálást és orvosi kezelést igényel.

A hasmenésnek számos különböző tünete lehet: a heveny hasmenés mellett jelentkezhet hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasi görcs, puffadás, hőemelkedés és láz is, ám a krónikus típus esetén olyan komolyabb tünetek is felléphetnek, mint a fogyás, a véres széklet, a gyermekeknél a növekedés-elmaradás, a vérszegénység, a bőrbetegség, vagy a csontritkulás.

A heveny típus esetén aránylag rövid idő alatt nagy mennyiségű folyadék távozik a széklettel és kiszáradást okozhat, így fontos, hogy mindig ügyeljünk az erre utaló jelekre, mint a száraz nyelv, a fejfájás, a szédülés, a gyengeség, az aluszékonyság, a vizelet mennyiségének csökkenése, vagy az emelkedett szívfrekvencia.

A vírusok okozta heveny hasmenés, hétköznapi nevén bélhurut, gyakori megbetegedés. Gyakoriságát az magyarázza, hogy nagy a fertőzőképessége, könnyen terjed zárt közösségekben (óvoda, iskola, kollégium, idősek otthona) beteggel történő érintkezés, fertőzött víz vagy étel által. Legtöbbször rotavírus, calici vírus, norovírus okozza. A fertőzést követően 1-2 nappal jelennek meg a tünetek, vizes jellegű hasmenés, hasi fájdalom, görcs, hányinger, hányás, láz, gyengeség, fejfájás, amelyek 1-7 nap alatt tüneti terápia mellett szűnnek, kizárólag súlyos esetben igényelnek kórházi kezelést.

A baktériumok okozta gyomor-és bélgyulladásról gyakran mint „ételmérgezés” beszélünk, hiszen leggyakrabban a nem kellő ideig vagy nem megfelelő hőmérsékleten hőkezelt és nem optimális hőmérsékleten tárolt ételek okozzák. Ilyen esetekben a baktériumok szaporodása nem gátolt kellően, ezért olyan mértékben tudnak elszaporodni, ami megbetegedéshez vezethet. Továbbá a rossz higiénés környezet vagy fertőzőtt víz is hozzájárulhat a fertőzés terjedéséhez. Leggyakoribb kórokozók: Salmonella, E.coli, Shigella, Yersinia, Campylobacter. Tünetei a vírusos fertőzéshez hasonlóak, hasmenés, hasi fájdalom, hányinger, hányás, azonban gyakrabban jelentkezhet láz vagy véres hasmenés a megbetegedéshez kapcsolódóan. A kezelés alapja a tüneti kezelés, azonban bizonyos esetekben antibiotikum is szóba jöhet, azonban ezt a kezelőorvosnak kell meghatároznia.

Az utazók hasmenéséért is az esetek legnagyobb részében baktériumok felelősek, kb. 80%-ban enterotoxikus Esherichia coli (ETEC), a fennmaradó esetekben Salmonella, Shigella és a Campylobacter fajok fordulnak elő. Paraziták (férgek) kb. 5%-ban, vírusok még kisebb mértékben. Hirtelen kezdet jellemzi, akár az utazás alatt, akár hazatérés után, emellett az esetek közel negyedében lázzal és véres széklettel jár együtt.

Haladéktalanul forduljunk orvoshoz amennyiben az alábbiakat tapasztaljuk:

széklet vért tartalmaz, vagy fekete, és esetleg genny jelenik meg benne,

jelenik meg benne, amennyiben hasmenés tartósan magas lázzal jár, több, mint 24 órája fennáll,

ha a kiszáradás jeleit észleljük,

észleljük, ha a kezelés ellenére tüneteink 2 napon belül nem enyhülnek, vagy súlyosbodnak.

A vény nélkül is kapható Intestal tabletta alkalmas a néhány napig tartó hasmenés kezelésére, valamint a hasi diszkomfort érzés, gyomorrontás, hányinger és gyomorégés tüneteire is hatékony megoldást kínál, mivel gátolja a bélszekréciót, segíti az emésztési zavarok kezelését és enyhe savlekötő hatással is rendelkezik. Már 12 éves kor feletti gyermekek esetében is alkalmazható.

Az Intestal tabletta hatóanyaga a bizmut-szubszalicilát, amely adszorbens (megkötő) tulajdonságú, ezért képes bizonyos baktériumok és az általuk termelt káros anyagok megkötésére is. A gyógyszer az említettek mellett a bélnyálkahártyán egyfajta védőréteget képez, ily módon gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a nyálkatermelést és a bélfal kórosan megnövekedett izgalmi állapotát, ráadásul étkezéstől függetlenül szedhető.

Az Intestal tabletta nem alkalmazható súlyos, illetve 2 napnál tartósabban fennálló tünetek esetén, kivéve, ha a beteg állapota indokoltnak tartja.

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Ez a cikk a MEDITOP Gyógyszeripari Kft., az INTESTAL gyártója és forgalmazója megbízásából készült.