Téli gumi vásárlás: használt vagy új abroncs mellett érdemes dönteni? (x)

Miben más a nyári és a téli gumi?

Mielőtt az új és használt abroncs vásárlást összevetnénk, fontos röviden ismertetni a téli és a nyári gumik egyedi tulajdonságait.

1. Anyagösszetétel

A időjárási körülmények befolyásolják az útfelület tulajdonságait. Míg az izzasztó nyári napokon tűzforró a beton, addig télen gyakran fagyos és jéggel borított. Az optimális teljesítmény érdekében eltérő a nyári és téli gumik anyagösszetétele.

A szilárdabb és keményebb szerkezet érdekében a téli gumik magas szilika tartalmúak. Ennek köszönhetően hideg útfelületen sem válnak túl merevvé.

A forró úton történő vezetéshez jobban képes adaptálódni a nyári gumi, mivel puhább anyagösszetételű.

2. Futófelület mintázata

Megfigyelted már, hogy a téli gumik mintázata mély barázdákból, kapaszkodókból és sűrű lamellákból áll, míg a nyári gumi futófelülete telített? Ez nem véletlen! Az évszak specifikus mintázat a nagyobb fokú tapadást szolgálja. A téli abroncs a csúszás megakadályozása érdekében támogatja a fékező-, vonzó- és oldalirányú erőátadást. Míg a nyári gumik nagy felfekvési területe fokozza a tapadást.

3. Teljesítmény

Bár a négyévszakos gumik jelentős fejlődésen mentek keresztül és átlag vezetési szokású embereknek jó választást jelenthetnek, továbbra is igaz, hogy a szezonális gumi szett nagyobb teljesítményre képes. Amennyiben sportosan vezetsz, nagy menet távolságot teszel meg és imádod a lóerőket, dönts a szezonális abroncsok mellett!

4. Fogyasztás

Tudtad, hogy a fogyasztást nagymértékben befolyásolja a gumi állapota? A nyomás mellett, az évszaknak megfelelő abroncs használata is támogathatja a hatékony üzemanyag felhasználást.

5. Amortizáció

Nem az évszaknak megfelelő abroncsot használod? Ez jelentősen növelheti az amortizációt, így idejekorán szükségessé válhat a gumicsere. Csökkentsd a gumi kopását és használj téli abroncsot a fagyos hónapokban!

7°C fokos szabály, avagy mikor érdemes téli gumira váltani?

Jól ismert az autósok körében az úgynevezett 7°C fokos szabály. Hogy mit jelent pontosan és miért érdemes észben tartani?

A nyári gumik használata nem javasolt az év azon időszakában, amikor a középhőmérséklet tartósan 7 °C feletti. A késő őszi és téli hónapokban az útfelület hőmérséklete a megjelölt határérték alatti Magyarországon, így ilyenkor érdemes téli gumikra váltani.

Használt vs. új téli abroncs: melyiket érdemes választani?

A gazdasági helyzet miatt a pénzügyi tudatosság és spórolás sokak érdeklődésének fókuszába került. Természetes, hogy a téli gumi vásárlás során is igyekeznek tartózkodni a túlköltekezéstől. Ez lehet az egyik oka annak, hogy megnőtt a használt gumi vásárlás iránti kereslet. De vajon valóban érdemes másodkézből abroncsokat vásárolni? Korántsem! Összefoglaltuk miért nem javasolt használt abroncsot venni:

Garancia hiánya: Használt gumi vásárláskor a legtöbb esetben lemondunk a garanciáról, így esetleges hiba esetén nem érvényesíthetjük a fogyasztói jogainkat.

Használt gumi vásárláskor a legtöbb esetben lemondunk a garanciáról, így esetleges hiba esetén nem érvényesíthetjük a fogyasztói jogainkat. Helytelen tárolás: A szakszerűtlen gumi tárolás kárt tehet az abroncs szerkezetében és csökkentheti a termék élettartamát. A használt gumi vásárláskor nem ellenőrizhető a korábbi tárolás körülménye.

A szakszerűtlen gumi tárolás kárt tehet az abroncs szerkezetében és csökkentheti a termék élettartamát. A használt gumi vásárláskor nem ellenőrizhető a korábbi tárolás körülménye. Alacsony gumi profilmélység: A használt gumik futófelülete amortizált, így a profilmélység jóval kisebb lehet, mint az új termékeké. Ez fokozhatja az aquaplaning, azaz a vízen való felúszás kockázatát és növelheti a féktávot. Dönts a biztonságos, új abroncsok mellett!

A használt gumik futófelülete amortizált, így a profilmélység jóval kisebb lehet, mint az új termékeké. Ez fokozhatja az aquaplaning, azaz a vízen való felúszás kockázatát és növelheti a féktávot. Dönts a biztonságos, új abroncsok mellett! Rejtett sérülések: Tudtad, hogy a használt abroncsokat sokszor félig felfújt állapotban lehet megvásárolni? Ilyenkor nehezebben észlelhetőek az olyan rejtett hibák, mint például a kezdetleges szálszakadás.

Tudtad, hogy a használt abroncsokat sokszor félig felfújt állapotban lehet megvásárolni? Ilyenkor nehezebben észlelhetőek az olyan rejtett hibák, mint például a kezdetleges szálszakadás. Rövid élettartam: Az elnyűtt abroncsok rövidebb ideig használhatóak, mint az új gumik. Így könnyen lehet, hogy az egységnyi időre vetített használati költség mégsem olyan kedvező.

Fotó: Freepik

A fentieket összegezve, nem javasolt a használt téli autógumi vásárlása. Spórolni szeretnél a téli gumi vásárláskor? Akkor fogadd meg a következő tanácsokat!

Használd ki a szezonális kedvezményeket! Ilyenkor gyakran 10-20%-kal alacsonyabb áron juthatsz a kiszemelt termékhez! Vásárolj megbízható téli gumit, így hosszú ideig használhatod a megvásárolt abroncsot! Dönts kedvező ár-érték arányú termékeket kínáló kereskedő mellett!

