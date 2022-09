MYCOSID a bőrgomba ellenfele – könnyen alkalmazható külsőleges por (x)

Elsősorban a közös használatú fürdőhelyeken vagyunk kitéve a gombás fertőzéseknek, hiszen a nedvesség és a meleg is kedvező környezetet biztosít a gombás bőrfertőzések kialakulásához, ám a zárt, műanyag zárt cipők, vagy a műszálas ruházat tartós viselése is elősegítheti a kórokozók elszaporodását a bőrön. Jó hír, hogy a vény nélkül kapható és könnyen beszerezhető Mycosid külsőleges por komplex megoldást nyújthat a kór ellen, hiszen a megelőzés mellett a már kialakult tüneteket is hatékonyan kezelhetjük vele.

A gombás bőrfertőzések mind rendkívül makacs betegségek, és általában hosszan tartó kezelést is igényelhetnek. Ezek megelőzése azonban lehetséges, ebben a régóta ismert és alkalmazott nátrium paraklórbenzoát hatóanyagú Mycosid külsőleges por hatékonyan segíthet, ám az orvosi vény nélkül kapható készítmény optimális hatása érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása. A külsőleges „hintőpor” amellett, hogy gombaellenes és enyhe összehúzó/viszketéscsillapító hatású gyógyszer – amely mind száraz, mind nedvedző klinikai elváltozásokat okozó felületi gombás bőrfertőzések megelőzésére és kezelésére alkalmazható.

Fotó: Shutterstock

A készítmény az érintett bőrfelület alapos megmosása és szárazra törlése után azonnal alkalmazható. Szembe és testüregekbe juttatni, lenyelni, továbbá belélegezni tilos, valamint a Mycosid külsőleges por más külsőleges készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

A bőr gombás fertőzése meglehetősen gyakori betegség; alig akad olyan ember, aki élete során ne tapasztalta volna már meg valamilyen formájában. Ahhoz azonban, hogy a gombák kórosan elszaporodjanak, két tényező együttes jelenléte szükséges: egyrészt, hogy a kórokozók megtelepedjenek a bőrön, másrészt, hogy az illető fogékony legyen a fertőzésre. Természetesen a meleg és a nedves környezet is ideális feltételeket teremt a fertőzés kialakulásához, így nem véletlen, hogy gyakori a lágyékhajlat gombás fertőzése, valamint az összefekvő bőrfelületek gyulladása (kipállás), hiszen ezek nehezen szellőző testtájékok. Az effajta betegséget általában egy élesztőgomba okozza, a tünetekhez bakteriális felülfertőződés is hozzájárulhat, és szinte mindig piros viszkető, hámló kiütések formájában jelentkeznek a tünetek. A fertőzés igen gyakori a nyári hónapok során, főleg azok között, akik gyakran fürdőznek, sokat sportolnak, de akár az elégtelen tisztálkodás is ideális környezetet teremthet a gombák számára. Ugyanakkor a túlzott higiénia, a kozmetikai készítmények és egyre „hatékonyabb” tisztálkodó szerek gyakori használata károsíthatja bőrfelszínünk védekező képességét, mivel saját magunk fosztjuk meg a védelmét szolgáló zsírsavaktól és baktériumoktól, továbbá a műszálas ruházat, zoknik, szűk cipők sem engedik lélegezni a bőrt, és elpárologni a nedvességet, így puhul a bőr, ami szintén kedvez a fertőzésnek. Különféle mechanikai behatások, sérülések szintén növelik a gombás bőrfertőzés lehetőségét és további kockázati tényezőt jelentenek bizonyos betegségek, testi elváltozások, mint a fokozott verejtékezés, bizonyos keringési zavarok, a cukorbetegség, az immunhiányos állapotok, vagy a terhesség is.

A gombás bőrfertőzések által leggyakrabban érintett területek a láb és a lábujjak közei, valamint a testhajlatok – ágyéki, hónalji, emlők alatti területek és a kézujjak közei, így megelőzés céljából ezek gyakori behintése javasolt. Amennyiben rendszeresen zárt, rosszul szellőző lábbelit viselünk, a Mycosid külsőleges port naponta legalább egyszer alkalmazzuk! Kialakult fertőzések esetén az említett területeket naponta némileg gyakrabban, 1-2 alkalommal kezelve hatékonyan vehetjük fel a harcot a gombával. Lábgombásodás esetén javasolt, hogy a zoknit és a cipő belsejét is beszórjuk az újra fertőződés elkerülése érdekében.

Mint napjaink gyorsan változó világának része, a készítmény gyártója fontosnak tartja, hogy megfeleljen és hozzájáruljon a közösség egészségének és általános jólétének jobbá tételéhez, valamint folyamatos erőfeszítéseket tesz, hogy csökkentse a környezetre kifejtett káros hatásokat, felelős üzleti magatartást tanúsítson és megfeleljen a legmagasabb etikai követelményeknek a kutatás-fejlesztéstől a marketing tevékenységéig.

