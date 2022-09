Kihagyhatatlan élmények a Camponában (x)

A bevásárlóközpontok napjainkban egyre inkább úgy épülnek, hogy legalább annyira legyenek vonzó célpontok a vásárlást tervezőknek, mint a szórakozni vágyóknak. De nincs még egy olyan, ahol cápák úsznak el a fejünk felett, ninjává változhatunk, animatronic dinoszauruszokkal találkozhatunk, vagy tükörlabirintusban veszhetünk el.

Valószínűleg olyan ember sincs az országban, aki ne hallott volna a Tropicariumról. De olyan biztosan akad, aki nem tudja, hogy ebben a vízi állatkertben nemcsak cápákat figyelhetünk meg, de aligátorokat, egzotikus hüllőket, kétéltűeket, kis majmokat, madarakat és több ezer színes halfajt is. A cápaakvárium alatt húzódó 12 méteres látványalagút látogatói „karnyújtásnyira” csodálhatják meg a homoki tigris és barna szirtcápákat, miközben az esőerdő részen negyed óránként ered el a trópusi eső az aligátorok felett.

Fotó: Campona

Kevésbé forró a levegő a játszóházban, ahol minden gyerek megtalálja a kikapcsolódáshoz szükséges játékokat: a 15 méteres ugrálóvár, az óriás csúszda, a trambulin, a mászó fal, a labirintusrendszer, a golyó ágyú, a léghoki, a Ninja ügyességi pálya vagy a legkisebbek készségfejlesztő játékai mind azt a célt szolgálják, hogy a gyerekeknek is szórakoztató legyen a shoppingolás.

A Campona az egyetlen bevásárlóközpont, ahol nemcsak a 11 termes mozikomplexumban láthatunk termetes dinókat. A DINOEXPO háromezer négyzetméteres területén több mint húsz animatronic, vagyis mozgó dinoszaurusz várja a történelem előtti idők élővilága iránt érdeklődőket. Egészen más korok elevenednek meg a Kockaparkban, ahol LEGO® alkotások százait állították ki a legprofibb hazai építők. Lenyűgöző kreációik között valósághű épületek, működő járművek, filmjelenetek, diorámák és életképek gyönyörködtetnek itt.

Fotó: Campona

Aki ennél aktívabb szórakozásra vágyik, annak a Dreamlandben a helye, ahol felejthetetlen élményeket kínál az 5D mozi és a – szintén időpontfoglalás nélkül látogatható –tükörlabirintus, A félelem útvesztője. Lezárt Zónának hívják azt a szabadulószobát, amelyben a játékosok egy speciális Android-alkalmazáson keresztül kapják a feladatokat: a játék 60 percig tart, ez idő alatt kell megmenteni világunkat a csernobili zóna veszélyeitől.

Ezért a változatos programkínálatért az év bármely napján érdemes felkeresni a Camponát, de most igazán ajánlott. Egy kampány keretében ugyanis az említett élményeket ingyen is át lehet élni. Akik a kampányidőszak (szeptember 26 – október 16.) alatt a Campona bármely üzletében vásárolnak és/vagy fogyasztanak az ételudvarban legalább 10.000 Ft értékben, részt vehetnek a játékban. A regisztrációt követően azonnal ki is derül, hogy a bemutatott blokk szerencsét hozott-e tulajdonosának. A nyertesek élményjegyet kapnak, amit a Campona bármely élményközpontjában beválthatnak egy családi belépőjegyre.

Részletek a https://campona.hu/aktualitasok/oszi-nyeremenyjatek-a-camponaban oldalon.