Hat városban, több mint ötezer nézőt varázsolt el az MVM ZENERGIA gálakoncertje (x)

Az MVM ZENERGIA ezúttal is egyedülálló zenei élménnyel és látvánnyal várta az érdeklődőket. Idén a klasszikus zene, a könnyűzene, a magyar népdalok, a francia sanzonok, a jazz, a rock és a régi magyar filmslágerek világából jól ismert művek csendültek fel Rúzsa Magdi Máté Péter-díjas magyar énekesnő, dalszerző, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, Liszt-, Prima- és Junior Prima-díjas, érdemes művész és a Concerto Budapest előadásában, még sosem hallott átiratokban, fényfestés kíséretében. A koncertet Keller András Kossuth-, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas, érdemes művész vezényelte, míg az egyedi hangszerelés és zenei rendezés Szentpáli Roland többszörös nemzetközi versenygyőztes és Artisjus-díjas tubaművész, zeneszerző munkájának köszönhető. Az est műsorvezetője Bősze Ádám volt.

Concerto Budapest, vezényel Keller András Fotó: MVM Zrt.

A koncert minden évben a zeneművészet és a jótékonyság találkozási pontja, hiszen az MVM a program teljes jegybevételét jótékony célra ajánlja fel. Online szavazás keretein belül lehetett ezúttal is eldönteni, hogy három szervezet közül melyik kapja meg az összeget. Idén a rekordszámú szavazat alapján a Nem Adom Fel Alapítvány kapta meg a koncert bevételét, ezzel támogatva áldozatos tevékenységüket.

– A zeneművészet ápolása és támogatása mindig kiemelkedően fontos volt az MVM Csoport számára. A mai rohanó világban egyre kevesebb állandó értékkel találkozunk, de a művészi produkciók mindig tökéletes kapaszkodót nyújtanak, ha megállunk egy pillanatra. Nagy megtiszteltetés, hogy ekkora érdeklődés övezte ezt a már hagyománnyá vált nagyszabású koncertet, többek között azért, mert az MVM ZENERGIA kulturális jelentősége mellett komoly jótékonysági célt is szolgál. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki jegyet vásárolt, és ezzel aktív részesévé vált egy igazán nemes ügy támogatásának – mondta köszöntőjében Dr. Czepek Gábor, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Dr. Czepek Gábor, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója és Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője Fotó: MVM Zrt.

A teltházas Erkel Színházban, az öt vidéki helyszínen és az online térben együttvéve több mint ötezer néző követte a különleges fényfestéssel kísért gálakoncertet. A közönség elégedettségét bizonyította a véget nem érő tapsvihar, aminek köszönhetően három ráadás dalt is előadtak a művészek.

– Fantasztikus élmény volt számomra a koncert. Rendkívüli művészekkel zenélhettem az MVM ZENERGIA színpadán. Együtt adhattuk át azt a csodás élményt, amit számomra a zene jelent: átsegít a nehéz időszakokon, gyógyít, felemel és nem utolsó sorban összeköt minket. De ami a legfontosabb, hogy örömet ad – nemcsak nekünk zenészeknek, hanem a közönségnek is – osztotta meg gondolatait Rúzsa Magdi.

Rúzsa Magdi, Balázs János, Keller András és a Concerto Budapest az Erkel Színház színpadán. Fotó: MVM Zrt.

– Ma este nem volt különbség klasszikus és könnyűzene között – nemcsak ezek a műfajok olvadtak egybe, de a zene, a művészek és a közönség is. Sok-sok szív dobbant egyszerre, Brahms-ra épp úgy, mint az AC/DC-re. Az élő koncertek egyik legnagyobb értéke, hogy a nézők átérezhetik az előadók lényét, lelkületét. Szerintem ma este érezhették, hogy a színpadon mindenki szívét-lelkét beleadta – mondta Keller András a koncert utáni élménybeszámolójában.

Balázs János számára visszatérő művészként minden évben a nyár egyik fénypontja az immáron hagyománnyá vált MVM ZENERGIA koncert: – Azt szeretem ebben a rendkívüli koncertben, hogy a zenei értékeket megtartva, nyitottságának köszönhetően mindig valami újat mutat, nemcsak a közönségnek, hanem nekem is. Az adja meg az esemény egyediségét, ahogy a különböző műfajok találkoznak a színpadon – minden évben csoda születik. Páratlan érzés, hogy ennek újra és újra részese lehetek.

Öt vidéki nagyvárosban is megtekinthető volt a koncert óriáskivetítőn élőben, ingyenesen, különleges kiegészítő programok kíséretében

Fotó: MVM Zrt.

Újdonság, hogy idén öt vidéki nagyvárosban is megtekinthető volt a nem mindennapi koncert óriáskivetítőn élőben, ingyenesen, különleges kiegészítő programok kíséretében. Az élő közvetítés előtt Debrecenben a Cívis Consort vonósnégyes, Tordai Zoltán és zenekara, valamint Varga Klára Jászai Mari-díjas színművész közös műsorát élvezhették a nézők; Miskolcon a Rutkai Bori Band gyermekkoncert és a The Pastorz várta a látogatókat; Pécsen Seidl Dénes és Dénes-Worowski Marcell „ZeneMűvek” c. népszerű formációja hozta közelebb a klasszikus zenét; Szegeden Balázs-Piri Soma zongoraművész, majd a SzegEd TRombone ENsemble harsonaegyüttes műfajokon átívelő koncertje szórakoztatta a nézőket; Szombathelyen pedig Kiss Márton zongoraművész, valamint a Savaria Szimfonikus zenekar művészeiből megalakult kamarazenei formációk koncertjei várták az érdeklődőket.

További információk az mvmzenergia.hu oldalon.