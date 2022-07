Minden, amit a tökéletes Apple Watch szíj kiválasztásáról tudni érdemes (x)

Az elmúlt években az okosórák piaca hatalmasra nőtt. Az Apple Watch azonban továbbra is kiemelkedik a kínálatból. Jóval több ugyanis, mint egyszerű kiegészítő. Egyfajta státuszszimbólum is, és mint a legtöbb Apple termék, megérdemli azt, hogy kiemelt figyelemmel bánj vele.

Éppen ezért az Apple Watch szíjak közül is érdemes a legjobbat választanod. Azt, ami egyrészt tökéletesen illik az órádhoz, másrészt pedig a személyiségedhez is passzol. Nem utolsósorban pedig viselni is kényelmes.

De hogyan is találhatod meg az egyre növekvő kínálatban a tökéletes darabot? Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb dolgokat, melyeket érdemes tudnod azelőtt, hogy Apple Watch szíj vásárlására adnád a fejed!

Miért fontos a tökéletes Apple Watch szíj?

Sokan úgy gondolják, hogy egy okosóra esetében maga a készülék a fontos. A szíjra csak afféle szükséges dologként tekintenek, és nem tulajdonítanak neki túlságosan nagy jelentőséget. Ez azonban meggondolatlanság, hiszen a szíj az óra szerves része, és rengeteg múlik azon, hogy milyen megoldás mellett döntünk.

Egyrészt a kényelem szempontjából, hiszen az igazán jó okosóra-szíj minden helyzetben garantálja számunkra a maximális kényelmet. Másrészt pedig a biztonság is, hiszen a tökéletes óraszíj garantálja az óránk biztonságát. Nem lazul meg, nem esik le a kezünkről, ne hagyjuk el és nem sérül meg. Ez pedig különösen fontos egy olyan prémium kategóriás eszköz esetében, mint az Apple Watch, aminek a javítása vagy a cseréje igen komoly összegekbe kerül.

Végül pedig érdemes megemlítenünk azt is, hogy egy okosóra nem csupán praktikus kiegészítő, de mutatós is egyben. Azt is mondhatnánk, hogy egy ékszer, hiszen gyakorlatilag olyan, mint egy stílusos karkötő. Éppen ezért fontos, hogy olyan óraszíjat válasszunk hozzá, ami magához az eszközhöz és személyiségünkhöz is képes tökéletesen illeszkedni, és jól kifejezi az egyéniségünket a mindennapokban.

Az ideális méretű Apple Watch szíj kiválasztása

Az első és egyben legfontosabb dolog, amit óraszíj vásárlása során figyelembe kell vennünk, az nem más, mint a méret. Amennyiben ugyanis nem megfelelő méretet választunk, az óránk viselése kényelmetlen lesz. A túlságosan kisméretű szíj szorítani fog, míg a túl nagyméretű lötyögni fog a kezünkön. Egyik sem kellemes érzés és nem is biztonságos, így fontos, hogy a megfelelő méret kiválasztása során mindig biztosra menjünk.

Az Apple Watch szíj esetében kétféle méret közül választhatunk. Az egyik 38-40-41 milliméteres csuklóátmérőhöz lesz ideális, míg a másik 42-44-45 mm-hez. A hölgyek és a vékonyabb csuklóval rendelkező urak számára egyértelműen az előbbi, míg a vastagabb csuklójú Apple Watch tulajdonosoknak a második méret lesz az ideális.

És hogy hogyan számolhatjuk ki pontosan azt, hogy hozzánk melyik illik jobban? Ehhez elég egy egyszerű mérőszalag, melyet csuklónk azon pontján tekerünk körbe, ahol az órát szeretnénk hordani. Ilyen módon megkaphatjuk azt a pontos értéket, mely alapján kiválaszthatjuk a csuklónk átmérőjéhez ideális óraszíjat.

Milyen a tökéletes óraszíj anyaga?

Ha Apple Watch szíjat szeretnél vásárolni, anyaghasználat szempontjából is rengeteg megoldás közül választhatsz. A legegyszerűbb és legkényelmesebb alternatívát a szilikonból készült óraszíjak jelentik, melyeket rugalmasságuk miatt rengetegen kedvelnek. A szilikon szíjak tökéletes megoldást jelentenek a hétköznapokban, és leginkább a sportosabb, fiatalosabb Apple Watch tulajdonosok számára ajánlottak.

Fotó: smartdiszkont.hu

A szilikon szíjak nagy előnye, hogy rengeteg színben kaphatóak, így egész biztos, hogy megtalálhatod az egyéniségedhez és stílusodhoz illő darabot köztük. Továbbá praktikusak, tartósak és igény szerint még könnyen tisztíthatóak is. Akkor is ideális választást jelentenek, ha Apple okosórádat például sportoláshoz szeretnéd használni.

Abban az estben viszont, ha elegánsabb megoldásra vágysz, már több lehetőség közül is választhatsz. A klasszikus bőrszíjak például rendkívül mutatósak és tartósak. Stílusosságot és magabiztosságot sugároznak, igazán férfiasak és tökéletesen illeszkednek például egy menő öltöny vagy business casual szett mellé is. Hasonlóan a nemesacélból készült szíjakhoz, melyek szintén örökérvényű darabnak számítanak. Arról nem is beszélve, hogy rozsdamentes kialakításuknak köszönhetően rendkívül tartósak.

De választhatsz akár különböző fémből készült szíjak közül is. A fémszíjak között például nemcsak az urak, de a hölgyek is megtalálhatják a számukra ideális, elegáns és csinos darabot Ezek esetében azonban fontos kiemelni azt, hogy vannak, akiknél allergiás tüneteket is kiválthatnak. Éppen ezért fém óraszíj vásárlása előtt mindenképp bizonyosodj meg arról, hogy az adott termék nem okoz számodra problémát és bármikor, bárhol nyugodtan viselheted!