Milyen babaruha kell egy újszülöttnek? (x)

Nem baj, ha még kezdő vagy és fogalmad sincs, hogy egy újszülött milyen ruhákban érzi kényelmesen magát. A mostani cikkünket egy kis útmutatónak szánjuk, hogy segítsünk Neked a megfelelő holmik kiválasztásában.

Akkor is érdemes elolvasnod, ha vannak ötleteid vagy esetleg tájékozott vagy a témában, hiszen így is lehet, hogy valami kimaradt. Az írásunkkal le tudod ellenőrizni, hogy biztos mindenre gondoltál-e, amikor megvásároltad az újszülött ruhákat.

Milyen babaruha az ideális választás?

Mindenképp bababarát anyagból készülő ruhákat válassz, hiszen a pici bőre közvetlenül érintkezni fog az anyaggal. Az újszülöttek még nagyon érzékenyen reagálnak minden külső hatásra, beleértve a hozzájuk érő textileket is. A 100% pamutból készülő ruhák kellemes tapintásúak, jól szellőznek, ráadásul könnyen tisztíthatók, így azokkal nem lehet mellé nyúlni. Az anyag magas minőségű legyen és ne tartalmazzon semmi olyan adalékanyagot, ami allergiás reakciót okozhat. Mivel a babád még nem tud „rásegíteni”, amikor öltözteted, érdemes olyan babaruha mellett dönteni, amit könnyen rá tudsz adni. Ezzel rengeteg időt, energiát megspórolhatsz, amellett, hogy a picit is megkíméled a nehézkes öltözés, vetkőzés tortúrájától. Ha a csemetéd különösen nehezen viseli, amikor valamit rá akarsz adni, akkor a gombos, zipzáras holmik helyett válassz patentosat.

Milyen holmikra lesz szükségetek a bababoltból?

Egy újszülöttnek mindenképp szüksége van néhány rugdalózóra, az első hetekben, hónapokban nagyon kényelmes viseletet nyújt a számára. A kombidresszekből sem árt beszerezni néhányat, hiszen azokat is nagyon tudják szeretni. A babaköntös is egy fontos holmi, amiről nem szabad megfeledkezni. A kicsi fürdetése mindennapos feladat, utána pedig nagyon jó érzés számára, ha bebugyolálod egy meleg, puha köntösbe.

A baba napozók, hosszú- és rövidujjú pólók, trikók, szoknyák és egyberészes ruhák is fontosak lehetnek.