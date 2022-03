Ezt jó tudni a 195 50 R15 nyári gumi méretről (x)

A nyári gumi vásárlására sokan talán nem fordítanak olyan nagy energiákat, mint a téli gumik esetében, igaz ez a 195 50 R15 nyári gumi esetében is. A tél ugyanis sokkal több kihívást tartogat az utakon, a változó, szélsőséges körülmények között kell egy abroncsnak jól teljesítenie. Igaz ugyan, hogy nyáron nincsenek havas, jeges utak, nincs latyak, nincsenek kemény mínuszok és enyhe nappalok, de nyáron is van bőven kihívás.

A hőmérsékleti tartomány az egyik, hisz a nyári időszakban is előfordulnak forróbb, kánikulai napok és hűvösebb idő is. Fontos, hogy a nyári gumi minden körülmények között jól tapadjon, jól fékezhető, gyorsítható legyen. Ugyanígy az is nagyon fontos, hogy egy nyári gumi is védelmet nyújtson az úgynevezett aquaplaning, azaz a vízen felúszás ellen. Hisz nyáron is elfordulnak hatalmas esőzések, megállhat a víz az utakon, ha pedig az abroncs és az útfelület között elvész a kapcsolat, annak súlyos következményei lehetnek.

A nyár emellett a vezetés élményéről szól. Mindenről, amiről télen le kellett mondani a zord időjárási viszonyok és a csökkent látás, láthatóság miatt. A nappalok hosszabbodnak, nincs köd, eső, hó, ónos eső. Ilyenkor van lehetőség kihasználni autónk teljesítményét – persze a törvényes keretek között. Fontos tehát az is, hogy az abroncs jól irányítható, precízen kormányozható legyen nagyobb sebességnél is.

Milyen kategóriából válasszunk 195 50 R15 nyári gumit?

Pontosan ilyen szempontokat vizsgálnak a tesztek is. Bizonyára mindenki hallott már az ADAC tesztjeiről, a német autóklub rangsorát sokan várják. Azonban ahelyett, hogy a ráböknénk a sor elején lévő abroncsra, érdemes alaposabban megnézni ezt a teszteredményt. Hisz nem csak rangsort közölnek, hanem azt is, hogy az egyes területeken, hogy bizonyított az abroncs. A tesztelés egyébként ugyanolyan körülmények között zajlik valamennyi abroncs esetében, így biztosítva az objektivitást. Nem csak az ADAC, több más szervezet és autós szaklap is folyamatosan teszteli az abroncsokat és érkeznek sorra a tesztek eredményei is.

Nem meglepő, hogy az élen általában a prémium kategória termékeit találjuk, de vannak itt középkategóriás abroncsok is. Az, hogy ki melyik mellett teszi le a voksát, a legtöbbször pénztárcafüggő. Nem lehet azt mondani, hogy egy középkategóriás abroncs nem jó választás. Sőt, egy kifejezetten alsókategóriás abroncsnak is megvan a maga piaca. Bár ezek a gumik a törvényi minimumot hozzák, vannak, akik nem tehetik meg, hogy ettől drágábbat vásároljanak. Ilyenkor talán érdemes egy kicsit hosszú távon gondolkodni és úgy számolni, hogy ezek az abroncsok hamarabb elkopnak, és a gördülési ellenállásuk is magasabb. Így ha nagyjából kiszámoljuk az árukat, hozzáadva, hogy mikor lehet szükséges a legközelebbi csere illetve hogy mennyit autózunk és mekkora különbséget jelentene, ha kedvezőbb üzemanyagfogyasztású abronccsal tennénk, akkor mit láthatunk? Általában azt, hogy jobban megéri a drágább abroncsot megvenni. Természetesen a budget kategóriának is megvan a létjogosultsága, inkább vegyünk egy ilyen szettet, minthogy kopott abronccsal autózzunk, ami nem csak hogy nem biztonságos, de még meg is bírságolhatnak érte.

Kiemelkedő minőségben

Nézzük is meg, hogy melyek azok az abroncsok, melyek általában kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a teszteken. Ilyen például a Bridgestone Turazna T005, a Goodyear EfficientGrip Performance 2, a Nokian Wetproof, a Michelin Primacy 4, vagy a Hankook Ventus Prime 3 K125 abroncs. Ezen kívül sok más kiváló minőségű abroncs van a piacon 195 50 R15 méretben is, érdemes alaposan utánajárni. Elsőként pedig azt mérlegelni, hogy milyenek az igényeink és a lehetőségeink.

Összességében a kínálat tehát széles, szánjuk rá az időt a válogatásra, azonban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az abroncsot nem egy évre vásároljuk, jó esetben 4-5 szezont is el tudunk majd autózni vele. És ha ezt szem előtt tartjuk, akkor máris más szemmel nézünk, 195 50 R15 nyári gumi méretben is.