Melyek a szezon legdögösebb cipői? Mit érdemes viselnünk? (x)

Platform, elegancia és meghökkentő színek

Az ősz és a tél csak erősített azon, hogy a női cipők kínálatban még inkább megjelenjenek a vastagabb talpú, platformra hajazó darabok. Ez a talptípus a női chelsea cipők, a csizmák és a bakancsok formavilágába is beépült. Igazán stílusos és elegáns, ugyanakkor vagány modellek is születtek ezekből az ötvözetekből. Érdemes megemlíteni a platform cipők előnyét is, ami várhatóan még népszerűbbé teszi majd őket a télre: megvédenek a talaj hidegétől és markáns talpuknak köszönhetően kevésbé csúsznak, mint a vékonytalpú fazonok. Ezért egyáltalán nincs kizárva, hogy a platformos talpú lábbelik már csak a praktikusságuk miatt is tartós bérletet vehetnek az időtlen darabok világában. A színek kapcsán is változások álltak be. Igazán stílusos színfoltnak számítanak a kifejezetten mintás anyagokból készült bakancsok és bokacsizmák, amelyeket remekül lehet kombinálni, még egy elegánsabb szövetkabáttal hordott szettel is. Ugyanakkor feltűnően sok stílusos elegáns vagy félelegáns lábbelit találhatunk magunknak. Ezek között a visszafogottabb öltözködés kedvelői is garantáltan megtalálják az ízlésüknek valót.

A férfi cipők az answear.hu kínálatában látható modelljei megmutatják, az uraknál szintén hasonló dolgokat lehet elmondani. A vastagabb talpú oxford és chelsea cipők itt is hódítanak a télen. Ugyanakkor megjelentek a kifejezetten elegáns bakancsok, amelyeket már nem muszáj minden áron csak farmerhoz vagy túranadrághoz felvenni. Ideálisak a sikkesebb félelegáns megjelenéshez ugyanúgy, mint a hétköznapi viselethez. A férfi lábbeliknél sem feledkezett meg a szezon a színekről. Egészen színes patchwork összeállításokat találni például a sneakerek esetében.

Téli trendek – mit válasszunk?

Ha nőként fázósabbak vagyunk, akkor mindenképp érdemes legalább egy platform csizmát vagy bokacsizmát beszerezni. A vastag talp garantálja, hogy nem fog átfagyni a lábunk, emellett igazán kényelmes viselet a hidegben. Nem csak a fázós hölgyeknek ajánlatos a platform, hanem azok számára is, akik szeretik a magassarkút, de télen már nem szívesen hordják. A legtöbb magassarkú nagy fagyban és csúszós utakon ugyanis nem egy életbiztosítás. Viszont egy dögös, közepes sarokkal rendelkező, magasított talpú csizma igazán nőiessé teheti öltözetünket.

Urak esetében egy letisztult vonalú elegánsabb bakanccsal nehéz mellélőni. Idén is hódítanak a Martens bakancsok, amelyek urak esetében univerzálisan hordható darabként tarthatóak számon. Ezek a bakancsok ellenállnak az elemeknek, rendkívül tartósak és mára olyan fazonjaik is léteznek, amelyek kifejezetten jól mutatnak a stílusosabb megjelenéshez.