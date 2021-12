Futártáskából cicaház? (x)

Szeptember végétől a NetPincér már foodpandaként működik tovább, a márkaváltással pedig egy nem mindennapi jótékony kezdeményezést is elindított a vállalat. A zöld gondolkodás jegyében a régi használt felszereléseknek - ahol csak lehet - új életet adnak. Eddig már több, mint 2400 futártáskát adományozott a foodpanda többek között az Élelmiszerbanknak és a Magyar Vöröskeresztnek. A tél beálltával pedig újabb érdeklődőkre számítanak - a foodpanda most kisállatsegítő szervezetek jelentkezését várja, hogy a menhelyek kis lakói télen kellemesebb környezetben várhassák az új gazdikat.

Fotó: Delivery Hero Kft.

Gondoltad volna, hogy egy ételszállító doboz mennyi jó ügyet tud támogatni? Amellett, hogy a foodpanda futárpartnerei ilyen táskákban juttatják el a finom ételeket és a bevásárlást akár harminc percen belül az otthonodba, számos alapítvány is hasznát tudja venni ezeknek a hőtartó dobozoknak, amikor azok nyugdíjba vonulnak. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, hogy honnan is indult ez a kezdeményezés!

Szeptember végétől a NetPincér már foodpandaként működik tovább, a márkaváltással pedig új foodpanda design is járt. A régi felszerelések és ruhák közül jó pár azonban még igencsak jó állapotban volt. A zöld gondolkodás a márka egyik alapértéke, ennek keretében pedig több száz pulóver, esőkabát, póló és télikabát került olyan rászorulókat segítő szervezetekhez, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Emellett pedig több, mint 2400 hőtartó táskát adományozott a foodpanda az Élelmiszerbanknak és a Magyar Vöröskeresztnek is, akik biztonságos és higiénikus módon tudnak ezekben ételt szállítani. A dobozok viszont még mindig nem fogytak el, a tél közeledtével pedig új jelentkezők érkeztek a foodpandához.

A magas minőségű, sokszorosan tesztelt hőtartó táskák ugyanis nemcsak az ételek, de kisállatok melegen tartására is tökéletesek lehetnek. A dobozok ugyanis pár mozdulattal otthonos, pihe-puha cicaházakká alakíthatóak. A hőtartó táskák a menhelyeknél emellett étel és gyógyszer tárolására, valamint akkumulátoros eszközök téli szállítására is alkalmasak, ahogy az már az első három jelentkező szervezet tapasztalatai alapján is kiderült. Az elmúlt hetekben számos további menhely jelezte már igényét a nem használt NetPincéres táskákra, többek között a Lajka Állatvédő Alapítvány, az Árvácska Cicamentők és a Vigyél Haza Alapítvány is. Azonban még mindig többszáz táska várja, hogy meleget adhasson azoknak, akik igazán rászorulnak.

Fotó: Delivery Hero Kft.

Éppen ezért a foodpandánál most további kisállatmenhelyek jelentkezését várják.

Jelentkezni nagyon egyszerű: a szervezeteknek csak egy e-mailt kell írni az adomany@foodpanda.hu címre. Ezt követően a foodpandások felveszik velük a kapcsolatot és intézik, hogy a hőtartó dobozok minél hamarabb célba érjenek. Ha pedig a kezdeményezés beválik, akkor szívesen indítanának hosszú távú programot is a kisállatok támogatására ilyen formában.

Ehhez persze rád is szükség van: kérjük, hogy oszd meg ezt a videót, hogy minél több doboz jó helyre kerüljön!