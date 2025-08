Saját testvérét rúghatja ki Magyar Péter lebukott erdélyi élőzése miatt

A Ripost információi szerint Magyar Péter megválna saját testvérétől a kontroll.hu élén miután nyilvánosságra került, hogy szóvá tette miért mutogatják azt a néhány embert, a "kevés közönséget" legutóbbi kudarcba fulladt erdélyi összejövetelén.





A Ripost belső információi szerint, Magyar Péter arra kérte sajtófőnökét, keressen megfelelő vezetőt a kontroll.hu vezetésére. Ezt feladatot a párt alelnöke, Radnai Márk is megerősítette, a sajtófőnöknek. A Tisza belügyeire rálátó forrásunk szerint Magyar Péter nagyon kiakadt az erdélyi hibára, professzionális vezetőt akar a kontroll.hu élére és az sem érdekli, hogy ezért a saját testvérétől kell megválnia. Az új vezetőt Tárkányi Zsoltnak kell megtalálnia, aki az RTL Klubtól igazolt a Tisza párthoz.

Mint ahogyan arról a Ripost is beszámolt, erdélyi körútja során Magyar Péter és szakértői előadást tartottak a székelyföldi Nagyadorjában, a partiumi és erdélyi Tisza Szigetek találkozóján. Az eseményt a kontroll.hu egyik munkatársa vette élő adásban miközben a háttérben Magyar Péter jelezte neki, hogy ne vegye ezt a „tömeget” , mert nagyon kevesen vannak és ez vállalhatatlan. Magyar Péter ekkor még nem volt fent a színpadon, ez előtte történt. Az erről készült felvétel az élő adás közzétételével bekerült a sajtóba, illetve egy drónfelvétel is napvilágot látott.

A kontroll.hu felvételén jól látszik, hogy milyen nagyon kevesen vannak az erdélyi táborban.