Újra és újra a magyar gazdákat támadják Magyar Péter emberei

Raskó korábban arról is beszélt, hogy szerinte a gazdák túl könnyen keresnek pénzt a támogatásokkal: az átlagos – száz hektár termőfölddel rendelkező – családi gazdálkodásnak kevés befektetett munkával indokolatlanul magas a jövedelme a földalapú támogatással, ráadásul alig kell adót fizetniük őstermelőként.

A hallgatást választotta Magyar Péter, miután agrárszakértője idomított csimpánzokhoz hasonlította a magyar gazdákat.

Csimpánzhoz hasonlította a gazdákat a Tisza Párt szakértője (Fotó: Kállai Márton)

Kökény Attila, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója az Európai Unióban tervezett agrárreformmal kapcsolatban közölt egy bejegyzést a Facebook-oldalán, ahol az egyik kommenthez, arra a felvetésre, hogy miért lenne jó Magyarországnak a támogatások csökkenése, az alábbiakat írta: „Ez egy másik téma, de

ha valaki egy idomított csimpánz szintjén termel négy-öt veszteséges hozamú haszonnövényt a versenyképtelenül magas önköltségével és talajpusztító szántással, mert úgyis megél a támogatásból, akkor ideje motiválni a gondolkodásra és fejlődésre. A megszámlálhatatlan milliárd AKG és AÖP elpocsékolása után ideje a tanulásnak.

Az agrárszakember csimpánzos megnyilvánulása miatt megkerestük a Tisza Pártot, mi a véleményük Kökény Attila álláspontjáról, egyetértenek-e vele, egyezik-e a párt álláspontja Kökényével. A kérdésünkre azonban egyelőre nem érkezett válasz.

Magyar Pétert segíti Kökény Attila

A már említett Facebook-poszt alatt található párbeszédekből az is kiderült, hogy Kökény Attilának közvetlenül Magyar Péter asszisztenséhez van kapcsolata. Egy Gombor László nevű felhasználó felvetette, hogy Magyar Péter mellett van-e az EP-ben agrárszakértő Raskó Györgyön kívül. Erre Kökény azt írta: „Van. Most is küldöm az anyagot az asszisztensének.” Az agrárszakértő már a Tisza Párt februári kongresszusán is részt vett, ahol Bóna Szabolcs és Varga Lőrinc mellett jelen volt az agrárkerekasztal-beszélgetésen.