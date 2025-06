Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban részt vett az EU-s energiaügyi tanács ülésén, amelyről utána egy sajtótájékoztatón számolt be.

Orbán Viktor: A tét Magyarország energiaellátása Fotó: YouTube

Orbán Viktor most egy friss bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben hosszabban ír a hétfőn elindult fontos csatáról, amely döntően befolyásolja Magyarország energiaellátását a jövőben.

– Tegnap elindult egy fontos csata Brüsszelben. A tét Magyarország energiaellátása. A tét nem kisebb, mint hogy sikerül-e megvédeni a magyar háztartásokat a brüsszeli bürokraták és Zelenszkij közös tervétől, amellyel veszélybe sodornák Magyarország kőolaj- és földgázellátását, és az egekbe emelnék a magyarok rezsiköltségeit. Miről is van szó? Miközben a Közel-Keleten kitört háború miatt felfelé kúszik a világpiacon a kőolaj és a földgáz ára, Brüsszel mintha kifejezetten tetézni akarná a bajt. Mindenáron ki akarják tiltani az Európai Unió területéről az orosz energiahordozókat. Józan ésszel nem nehéz felmérni, hogy mi következik, ha ez megvalósul. Az elhibázott szankciós politika miatt Európa a versenytársainál már most is jóval drágábban jut energiához. Ha Brüsszel véglegesen kivezeti az orosz forrásokat, az azt jelenti, hogy elzárják a Magyarország kőolaj- és földgázellátását biztosító legfontosabb vezetékeket. Ez egy háború közepén hihetetlenül veszélyes. Mindezt most, a Közel-Keleten dúló háború árnyékában tenni egyenesen őrültség. Hogy miért teszik mégis? Azért, mert a brüsszeli bürokraták nem az európai emberek érdekeit nézik. A brüsszeli bürokraták rettegnek attól, hogy a háború egyszer véget ér. Akkor szembe kell nézzenek azzal, mit értek el a rengeteg fegyverrel és pénzzel, amit a háborúba küldtek. A politikai túlélésükért küzdenek, ezért hidegen hagyja őket, ha a döntéseik következtében a magyar háztartások rezsiköltségei elszállnak. Nem hagyjuk, hogy az újabb brüsszeli hülyeség árát velünk fizettessék meg! Ezért tegnap Szlovákiával együtt megakadályoztunk egy olyan határozatot, ami zöld utat adott volna a Bizottság javaslatainak. Brüsszel és szövetségesei az ukránok pártján, mi a magyarok oldalán állunk! - olvasható a miniszterelnök bejegyzésében.