Orbán Viktor: Nem akarjuk, hogy a gyerekeinket az ukrán frontra vigyék!

A miniszterelnök különös figyelmet szentelt a jobboldali frakciók erejének, ugyanis szerinte „a három jobboldali frakció az Európai Parlamentben – az Európai Néppártot nem számítom ide, azt balra sorolom –, ha összeszámolom a mandátumaik számát, akkor a legnagyobb frakciója lenne az Európai Parlamentnek. Nagyobb, mint az Európai Néppárt!”

Megjegyezte, hogy észrevett egy különös dolgot a három párt vezetőjével kapcsolatban.

„Furcsa, nem tudom, van-e jelentése, de mind a három frakciót nő vezeti: Meloni asszony, Weidel asszony, Le Pen asszony, akit most választottunk meg a Patrióták tiszteletbeli elnökévé”

– fogalmazott.

Orbán Viktor szerint ebben a technológiailag megváltozott világban a verseny szoros, és nyílt most is, és az is marad. A siker kulcsa azonban szerinte egyszerű:

„Az az erősebb, az lesz az erősebb, aki többet dolgozik. Ha mi dolgozunk többet, akkor mi nyerünk.”