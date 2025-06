Orbán Viktor: Egyetlen magyar sincs egyedül

Most ért véget a kormányülés. Nem tudom volt-e már példa arra, hogy itt legyen velünk Hargita megye elnöke, Bíró Botond elnök úr is. Ez most indokolt, mert a székelyföldi árvízhelyzet a parajdi sóbánya vonzáskörzetén kívül főleg Háromszéken okozott jelentősebb károkat, így Háromszéket is segítenünk kell. A mai kormányülésen úgy döntöttünk, hogy az RMDSZ bevonásával segítséget nyújtunk Székelyföldnek. Az erről szóló tárgyalásokat az RMDSZ elnökével holnap folytatjuk. Most a gyorsaság a legfontosabb. Köszönöm, hogy a Magyar Televízió az Ökumenikus Segélyszervezettel összefogva adománygyűjtést szervezett a mai napon, hiszen a Nemzeti Összetartozás napja van, Székelyföld megsegítésére. A kormány úgy döntött, hogy a befolyt felajánlásokat megduplázza, tehát minden felajánlott forint mellé oda tesz még egyet. Egyetlen magyar sincs egyedül.