Menzer Tamás: A saját szájukkal mondták el, mire készülnek!

Ursula von der Leyen: Ukrajna érdemalapú csatlakozási folyamata, ha továbbra is ebben az ütemben és minőségben halad, már 2030 előtt is megvalósulhat.

…de az ukrán miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy 2027-ig, és nyilvánvalóan nem véletlenül mondta ezt.



Olha Sztefanisina: Véleményem szerint a következő két évben fel tudunk készülni egy politikai döntésre. Ukrajna kötelezettséget vállalt arra, hogy 2027 vége előtt teljesíti az összehangolási kritériumokat.

Arról nem beszélve, hogy Szijjártó külügyminiszter úr elmondta azt is, hogy azt is előkészítik már Brüsszelben, hogy még a tagság előtt, még akár a ‘30 vagy a ‘27-es általuk vágyott tagság előtt gazdaságilag teljesen integrálják Ukrajnát az Európai Unióba, tehát még tagság nélküli integrációt is terveznek. Tehát politikai döntést hoztak erről, keresztül akarják vinni, és minekutána tudják, hogy egy tagállam vagy egy ország felvétele egyhangú döntést kíván, és tudják, hogy az Orbán-kormány ellene van az ukrán uniós tagságnak, megkérdezzük az embereket, elmondjuk az érveinket, és majd a magyarok hoznak egy döntést, de mi azt javasoljuk, hogy mindenki utasítsa ezt el, tehát ezt Brüsszelben is tudják, ezért helyeznek ránk nyomást, de mi kitartunk a nem mellett, és minden magyart arra hívunk, hogy a Voks 2025 során mondjon nemet Ukrajna uniós tagságára.